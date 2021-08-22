2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 22 августа, тремя поединками продолжится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00



За последние 30 лет "Саутгемптон" начинал сезон с победы лишь трижды, поэтому поражение 3:1 от "Эвертона" в прошлый уикенд не должно сильно удивлять. "Манчестер Юнайтед" постарается закрепить то хорошее впечатление, которое команда Оле Гуннара Сульшера оставила своей яркой победой 5:1 над "Лидсом". Во время последней встречи этих соперников в рамках Премьер-Лиги "красные дьяволы" обыграли "святых" со счетом 9:0.



Единственными потерями "Саутгемптона" остаются Сэм Маккуин и Уилл Смоллбоун.



"Юнайтед" предстоит оценить состояние своего новичка Рафаэля Варана. Эдинсон Кавани едва приступил к тренировкам после отпуска. Дин Хендерсон, Фил Джонс, Алекс Теллес и Маркус Рэшфорд команде не помогут.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 16:00



Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту будет противостоять своему бывшему клубу "Вулверхэмптону", с которым он не сошелся во взглядах на будущее. В кармане у "шпор" уже есть три очка, набранные против действующего чемпиона Премьер-Лиги, тогда как "волки" пока с пустыми руками, уступив в первом туре "Лестеру". "Вулверхэмптон" одержал только одну победу в 10 последних домашних встречах с "Тоттенхэмом" во всех соревнованиях — 1:0 в декабре 2010.



Впервые за девять месяцев на поле "Молинью" готов выйти перенесший перелом черепа Рауль Хименес. Йерсон Москера и Вилли Боли травмированы.



В заявку "Тоттенхэма" впервые в сезоне должен попасть нападающий Харри Кейн. Танги Ндомбеле сидит на чемоданах.



АРСЕНАЛ — ЧЕЛСИ 18:30



От "Арсенала" ожидают реакции на поражение 2:0 от "Брентфорда", хотя реабилитироваться против "Челси", усилившегося Ромелу Лукаку, будет крайне непросто. Впрочем, год назад "канониры" победили "синих" в финале Кубка Англии, а в прошлом сезоне сделали дубль против соседей в Премьер-Лиге. "Челси" выиграл лишь три из 14 последних встреч с "Арсеналом" во всех соревнованиях, три самых свежих завершив поражениями.



Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг переболел коронавирусом и готов вернуться. Виллиан под вопросом, Томас Партей и Александр Лакасетт точно не сыграют. Мартин Эдегор решает вопрос с визой. Готов к дебюту Аарон Рамсдейл.



"Челси" может устроить дебют для Ромелу Лукаку. Нголо Канте и Хаким Зийеш возобновили тренировки после травм. Кристиан Пулишич заразился COVID-19.