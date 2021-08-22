2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 22 августа, тремя поединками продолжится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00
За последние 30 лет "Саутгемптон" начинал сезон с победы лишь трижды, поэтому поражение 3:1 от "Эвертона" в прошлый уикенд не должно сильно удивлять. "Манчестер Юнайтед" постарается закрепить то хорошее впечатление, которое команда Оле Гуннара Сульшера оставила своей яркой победой 5:1 над "Лидсом". Во время последней встречи этих соперников в рамках Премьер-Лиги "красные дьяволы" обыграли "святых" со счетом 9:0.
Единственными потерями "Саутгемптона" остаются Сэм Маккуин и Уилл Смоллбоун.
"Юнайтед" предстоит оценить состояние своего новичка Рафаэля Варана. Эдинсон Кавани едва приступил к тренировкам после отпуска. Дин Хендерсон, Фил Джонс, Алекс Теллес и Маркус Рэшфорд команде не помогут.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 16:00
Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту будет противостоять своему бывшему клубу "Вулверхэмптону", с которым он не сошелся во взглядах на будущее. В кармане у "шпор" уже есть три очка, набранные против действующего чемпиона Премьер-Лиги, тогда как "волки" пока с пустыми руками, уступив в первом туре "Лестеру". "Вулверхэмптон" одержал только одну победу в 10 последних домашних встречах с "Тоттенхэмом" во всех соревнованиях — 1:0 в декабре 2010.
Впервые за девять месяцев на поле "Молинью" готов выйти перенесший перелом черепа Рауль Хименес. Йерсон Москера и Вилли Боли травмированы.
В заявку "Тоттенхэма" впервые в сезоне должен попасть нападающий Харри Кейн. Танги Ндомбеле сидит на чемоданах.
АРСЕНАЛ — ЧЕЛСИ 18:30
От "Арсенала" ожидают реакции на поражение 2:0 от "Брентфорда", хотя реабилитироваться против "Челси", усилившегося Ромелу Лукаку, будет крайне непросто. Впрочем, год назад "канониры" победили "синих" в финале Кубка Англии, а в прошлом сезоне сделали дубль против соседей в Премьер-Лиге. "Челси" выиграл лишь три из 14 последних встреч с "Арсеналом" во всех соревнованиях, три самых свежих завершив поражениями.
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг переболел коронавирусом и готов вернуться. Виллиан под вопросом, Томас Партей и Александр Лакасетт точно не сыграют. Мартин Эдегор решает вопрос с визой. Готов к дебюту Аарон Рамсдейл.
"Челси" может устроить дебют для Ромелу Лукаку. Нголо Канте и Хаким Зийеш возобновили тренировки после травм. Кристиан Пулишич заразился COVID-19.
22.08.2021 06:00
Просмотров: 738
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вчера хозяева оторвались, а сегодня топим за гостей.)))
(ответить)
Здарова пацаны.
(ответить)
Ничьи хозяев
(ответить)
Глянул на гол Грилиша. Смешно и лицимерно.
Просто коряво и безлаберно принял мяч, который отскочил в ворота. Особенно потешно смотреть на мимику в замедленной сьемке. Когда деский страх и истерия, при отлетании мяча от ноги, моментально сменились на показушную уверенность, при этом проскакивали моменты истерической радости. Видно какой внутри.
Отвращение и только вызывает.
(ответить)
Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов говорил, что Москва не будет спешить с признанием режима талибов в Афганистане. Позже он допустил, что Россия рассмотрит возможность исключения «Талибана» из списка террористов, если это сделает Совет Безопасности ООН. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот вопрос будет зависеть от реальных шагов и действий талибов.
Запрещенная в рос…(очень добрые люди) зазазазазазаза
(ответить)
Манчистир Сасайтид
(ответить)
МЮ легкие 3 балла, в остальных матчах хозяева должны выносить гостей, если без сенсаций.
(ответить)
Уже сегодня Великий отправит гелиевого полупокера в подвалы турнирной таблицы бороться за выживание с Нориджем, Бернли и Кристал Пэласом
(ответить)
Гвардиола:"Грилишу нужно время"
Гвардиола хочет, чтобы Грилиш стал "голевой машиной"
Какой ж двуличный тип.
(ответить)
Хозяева на классе!
(ответить)
лондонские сучки будут наказаны.
и пока не понятно, про кого я
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий