2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Нголо Канте и Габриэль Мартинелли В воскресенье, 22 августа, тремя поединками продолжится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00

За последние 30 лет "Саутгемптон" начинал сезон с победы лишь трижды, поэтому поражение 3:1 от "Эвертона" в прошлый уикенд не должно сильно удивлять. "Манчестер Юнайтед" постарается закрепить то хорошее впечатление, которое команда Оле Гуннара Сульшера оставила своей яркой победой 5:1 над "Лидсом". Во время последней встречи этих соперников в рамках Премьер-Лиги "красные дьяволы" обыграли "святых" со счетом 9:0.

Единственными потерями "Саутгемптона" остаются Сэм Маккуин и Уилл Смоллбоун.

"Юнайтед" предстоит оценить состояние своего новичка Рафаэля Варана. Эдинсон Кавани едва приступил к тренировкам после отпуска. Дин Хендерсон, Фил Джонс, Алекс Теллес и Маркус Рэшфорд команде не помогут.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 16:00

Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту будет противостоять своему бывшему клубу "Вулверхэмптону", с которым он не сошелся во взглядах на будущее. В кармане у "шпор" уже есть три очка, набранные против действующего чемпиона Премьер-Лиги, тогда как "волки" пока с пустыми руками, уступив в первом туре "Лестеру". "Вулверхэмптон" одержал только одну победу в 10 последних домашних встречах с "Тоттенхэмом" во всех соревнованиях — 1:0 в декабре 2010.

Впервые за девять месяцев на поле "Молинью" готов выйти перенесший перелом черепа Рауль Хименес. Йерсон Москера и Вилли Боли травмированы.

В заявку "Тоттенхэма" впервые в сезоне должен попасть нападающий Харри Кейн. Танги Ндомбеле сидит на чемоданах.

АРСЕНАЛ — ЧЕЛСИ 18:30

От "Арсенала" ожидают реакции на поражение 2:0 от "Брентфорда", хотя реабилитироваться против "Челси", усилившегося Ромелу Лукаку, будет крайне непросто. Впрочем, год назад "канониры" победили "синих" в финале Кубка Англии, а в прошлом сезоне сделали дубль против соседей в Премьер-Лиге. "Челси" выиграл лишь три из 14 последних встреч с "Арсеналом" во всех соревнованиях, три самых свежих завершив поражениями.

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг переболел коронавирусом и готов вернуться. Виллиан под вопросом, Томас Партей и Александр Лакасетт точно не сыграют. Мартин Эдегор решает вопрос с визой. Готов к дебюту Аарон Рамсдейл.

"Челси" может устроить дебют для Ромелу Лукаку. Нголо Канте и Хаким Зийеш возобновили тренировки после травм. Кристиан Пулишич заразился COVID-19.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. sexan 22.08.2021 07:42 # sexan
    Вчера хозяева оторвались, а сегодня топим за гостей.)))

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  2. sexan 22.08.2021 07:41 # sexan
    Здарова пацаны.

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  3. lites 22.08.2021 07:22 # lites
    Ничьи хозяев

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  4. iskander8sg 22.08.2021 07:18 # iskander8sg
    Глянул на гол Грилиша. Смешно и лицимерно.
    Просто коряво и безлаберно принял мяч, который отскочил в ворота. Особенно потешно смотреть на мимику в замедленной сьемке. Когда деский страх и истерия, при отлетании мяча от ноги, моментально сменились на показушную уверенность, при этом проскакивали моменты истерической радости. Видно какой внутри.
    Отвращение и только вызывает.

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  5. liverpo0ol 22.08.2021 07:07 # liverpo0ol
    Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов говорил, что Москва не будет спешить с признанием режима талибов в Афганистане. Позже он допустил, что Россия рассмотрит возможность исключения «Талибана» из списка террористов, если это сделает Совет Безопасности ООН. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот вопрос будет зависеть от реальных шагов и действий талибов.


    Запрещенная в рос…(очень добрые люди) зазазазазазаза

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  6. liverpo0ol 22.08.2021 07:03 # liverpo0ol
    Манчистир Сасайтид

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  7. alexomck 22.08.2021 07:02 # alexomck
    МЮ легкие 3 балла, в остальных матчах хозяева должны выносить гостей, если без сенсаций.

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  8. division 22.08.2021 06:37 # division
    Уже сегодня Великий отправит гелиевого полупокера в подвалы турнирной таблицы бороться за выживание с Нориджем, Бернли и Кристал Пэласом

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  9. chr1s8rown 22.08.2021 06:35 # chr1s8rown
    Гвардиола:"Грилишу нужно время"
    Гвардиола хочет, чтобы Грилиш стал "голевой машиной"
    Какой ж двуличный тип.

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  10. superglor 22.08.2021 06:09 # superglor
    Хозяева на классе!

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  11. wengerrrro 22.08.2021 06:07 # wengerrrro
    лондонские сучки будут наказаны.
    и пока не понятно, про кого я

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