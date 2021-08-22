Гвардиола хочет, чтобы Грилиш стал "голевой машиной"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет, чтобы плеймейкер Джек Грилиш развил в себе голевой инстинкт.

В субботу 25-летний Грилиш открыл счет своим голам за "Сити", куда он перешел из "Астон Виллы" в это окно за 100 миллионов фунтов.



После победы 5:0 над "Норвичем" Гвардиола похвалил своего новичка, посоветовав тому брать пример с Рахима Стерлинга.



"Он забил хороший гол. Надеюсь, это только начало. Самое важное — это первая победа".



"Джек сможет это делать, если у него будет мышление Рахима. Когда я пришел сюда пять лет назад, Рахим не помышлял о голах. Это изменилось".



"Сегодня Рахим забил гол, потому что он прорвался по центру словно 9-й номер. Он является настоящей машиной там".



"Он изменил свое мышление и решил, что будет забивать, забивать, забивать", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.