Гвардиола хочет, чтобы Грилиш стал "голевой машиной"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет, чтобы плеймейкер Джек Грилиш развил в себе голевой инстинкт.
В субботу 25-летний Грилиш открыл счет своим голам за "Сити", куда он перешел из "Астон Виллы" в это окно за 100 миллионов фунтов.
После победы 5:0 над "Норвичем" Гвардиола похвалил своего новичка, посоветовав тому брать пример с Рахима Стерлинга.
"Он забил хороший гол. Надеюсь, это только начало. Самое важное — это первая победа".
"Джек сможет это делать, если у него будет мышление Рахима. Когда я пришел сюда пять лет назад, Рахим не помышлял о голах. Это изменилось".
"Сегодня Рахим забил гол, потому что он прорвался по центру словно 9-й номер. Он является настоящей машиной там".
"Он изменил свое мышление и решил, что будет забивать, забивать, забивать", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
22.08.2021 00:05
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Станет!
Потому что он КОРОЛЬ под руководством КОРОЛЯ!!!
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