Кейн отправился с "Тоттенхэмом" на "Молинью"

Нападающий Харри Кейн отправился с "Тоттенхэмом" на воскресный матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

Напомним, Кейн пропустил и поединок первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд, и квалификационный матч Лиги Конференций против "Пасуш де Феррейры" посреди недели.



Харри по-прежнему настроен покинуть "Тоттенхэм" и, по слухам, зол на своего президента Даниэля Леви, который не отпускает его из клуба, вопреки их джентльменской договоренности.



Тем не менее, как сообщает Sky Sports, 28-летний капитан сборной Англии отправился со "шпорами" на выезд к "волкам" и может сыграть свой первый матч в сезоне.



Добавим, что Кейн приступил к тренировкам в общей группе только во вторник. Харри с задержкой вернулся из отпуска, хотя затем уверял, что "так и планировалось".