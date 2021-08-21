Райс недоволен, какую цену установил за него "Вест Хэм"
Полузащитник Деклан Райс недоволен тем, что "Вест Хэм" установил за него заградительную цену свыше 100 миллионов фунтов.
Своей игрой за "Вест Хэм" в прошлом сезоне, а также за сборную Англии на Евро-2020 Райс привлек серьезный интерес со стороны "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Однако "молотобойцы" оценивают Деклана в сумму свыше 100 млн. фунтов, что практически исключает переход 22-летнего полузащитника в это трансферное окно.
Как утверждает The Telegraph, Райс недоволен позицией "Вест Хэма" и не собирается подписывать новый контракт, отклонив уже два предложения своего клуба о продлении сотрудничества.
Райс хочет сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов. Деклан чувствует, что "Вест Хэм" не в состоянии удовлетворить его амбиции — "молотобойцы" остаются единственным клубом Премьер-Лиги, не совершившим ни одного приобретения этим летом.
Издание добавляет, что и "Юнайтед", и "Челси" уже направили бы свои предложения, если бы Райс стоил 60-70 млн. фунтов.
21.08.2021 22:00
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Правильно делает, что не подписывает новый контракт, иначе будет в как Кейн в рабстве у Леви.
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