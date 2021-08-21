Гвардиола: "Жезус так важен для меня"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего нападающего Габриэля Жезуса после победы 5:0 над "Норвичем".

Выйдя на позицию правого флангового нападающего в субботу, Жезус отметился двумя результативными передачами, а также заставил голкипера "канареек" Тима Крула совершить автогол в самом начале матча.



Гвардиола остался доволен игрой Габриэля, но подчеркивает, что видит в 24-летнем бразильце прежде всего флангового игрока, который не заменит центрального нападающего.



"Он тот игрок, которому больше нравится играть на фланге, нежели в центре".



"Я добился успехов в своей карьере, потому что могу работать с людьми вроде Габриэля. Он никогда не жалуется. Если ему отводится пять минут, он сыграет эти пять минут так хорошо, как только может. Он счастлив играть справа, счастлив играть по центру, счастлив играть слева".



"У них исключительная связка с Кайлом (Уолкером). Он показал невероятно важную игру для нас. Я так рад за Габриэля. Он заслуживает лучшего, потому что он так щедр".



"Мы обладаем исключительным подбором игроков, и я никогда не жаловался по этому поводу. У нас тот же состав, что и в прошлом сезоне. Мы лишились абсолютной легенды в лице Серхио Агуэро, но пришел Джек (Грилиш), и я более чем доволен своим подбором игроков".



"Был ли он близок к уходу из клуба этим летом? Если я буду комментировать все слухи в медиа, мне потребуется пять пресс-конференций. Он так важен для меня. Чем больше у тебя игроков в этих позициях, тем лучше твоя команда. Он заслуживает продолжать играть", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.