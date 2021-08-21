Клопп не удивлен игрой Эллиотта

Харви Эллиотт Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил игру вингера Харви Эллиотта в матче против "Бернли".

В субботу 18-летний Эллиотт впервые в своей карьере вышел в стартовом составе на матч Премьер-Лиги, поучаствовав в победе 2:0 над "Бернли".

Харви получил много хвалебных отзывов, однако хорошая игра талантливого юниора не стала сюрпризом для Клоппа.

"Харви сделал свой вклад в эту победу. Каждый хочет, чтобы я говорил о Харви, и я это абсолютно понимаю. Когда 18-летний парень показывает такой зрелый футбол, я могу понять, что каждый спрашивает насчет него, но я не удивлен, что он сыграл таким образом".

"Ровно таким же образом он тренируется шесть или семь недель, как мы вернулись и как он сам вернулся из аренды. Да, это было хорошо", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Бернли, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2021 20:00

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  1. liverbro 21.08.2021 20:10 # liverbro
    Главное не перехвалить!пусть работает и не дает слабину,а болельщики поддержат

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  2. gerrard08 21.08.2021 20:02 # gerrard08
    Слишком сильно хайпят. Харви был норм. Для 18 лет збс, но чтоб говорить о чем то нужны результативные действия.

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