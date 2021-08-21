Клопп не удивлен игрой Эллиотта

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил игру вингера Харви Эллиотта в матче против "Бернли".

В субботу 18-летний Эллиотт впервые в своей карьере вышел в стартовом составе на матч Премьер-Лиги, поучаствовав в победе 2:0 над "Бернли".



Харви получил много хвалебных отзывов, однако хорошая игра талантливого юниора не стала сюрпризом для Клоппа.



"Харви сделал свой вклад в эту победу. Каждый хочет, чтобы я говорил о Харви, и я это абсолютно понимаю. Когда 18-летний парень показывает такой зрелый футбол, я могу понять, что каждый спрашивает насчет него, но я не удивлен, что он сыграл таким образом".



"Ровно таким же образом он тренируется шесть или семь недель, как мы вернулись и как он сам вернулся из аренды. Да, это было хорошо", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".