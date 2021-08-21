"Сити" сокрушил беспомощный "Норвич"

"Манчестер Сити" вдоволь порезвился против "Норвича", отправив в ворота беспомощного соперника пять безответных мячей.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял аж половину полевых игроков относительно поражения 1:0 от "Тоттенхэма". Были внедрены в стартовый состав Эмерик Лапорт, Кайл Уолкер, Родри, Бернарду Силва и Габриэль Жезус.



А вот старт "канареек" не изменился после поражения 0:3 от "Ливерпуля".



Матч начался, и хозяева сразу же принялась безраздельно владеть мячом. "Норвич" продержался только шесть минут, по истечении которых Жезус принял снаряд грудью на правом краю штрафной и сразу же прострелил вдоль ворот, а Грант Хенли направил мяч в своего голкипера Тима Крула, от которого случился автогол — 1:0.



"Сити" не стал останавливаться, и на 15-й минуте Жезус вывел на удар Феррана Торреса, который поразил нижний угол ворот. Однако этот гол не был засчитан, потому что "горожане" организовали эту контратаку после перехвата мяча с нарушением правил.



Тем не менее, на 22-й минуте "горожане" все же сделали свое преимущество комфортным. Неудержимый Жезус вновь выполнил прострел вдоль ворот, а мяч через рикошет дошел до дальней штанги и отскочил от Грилиша в ворота — 2:0.



Хозяева полностью доминировали в игре и дальше. До перерыва "канарейки" не провели ни одной вразумительной атаки.



После перерыва игра не изменилась, но третьего гола пришлось подождать до 64-й минуты. Лапорт не смог замкнуть подачу углового, но через двойной рикошет мяч к нему вернулся, и Эмерик ногой поразил ворота — 3:0.



На 70-й минуте беспомощный "Норвич" пропустил в четвертый раз. Вышедший на замену Рахим Стерлинг замкнул очередной прострел Жезуса — 4:0.



Точка в матче была поставлена на 84-й минуте, когда Рияд Махрез, еще один вышедший на замену игрок, свободно принял мяч в штрафной после верхового заброса и вторым касанием, задев штангу, поразил ворота — 5:0.



За весь матч гости ни разу не потревожили Эдерсона, лишь однажды пробив неточно.



Первые три гола "Сити" получились слегка нелепыми — с рикошетами и отскоками. Однако именно в такой победе — крупной и безоговорочной — "горожане" и нуждались, чтобы поправить уверенность в себе.



"Манчестер Сити" — "Норвич". Отчет о матче