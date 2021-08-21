"Сити" сокрушил беспомощный "Норвич"

Джек Грилиш "Манчестер Сити" вдоволь порезвился против "Норвича", отправив в ворота беспомощного соперника пять безответных мячей.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял аж половину полевых игроков относительно поражения 1:0 от "Тоттенхэма". Были внедрены в стартовый состав Эмерик Лапорт, Кайл Уолкер, Родри, Бернарду Силва и Габриэль Жезус.

А вот старт "канареек" не изменился после поражения 0:3 от "Ливерпуля".

Матч начался, и хозяева сразу же принялась безраздельно владеть мячом. "Норвич" продержался только шесть минут, по истечении которых Жезус принял снаряд грудью на правом краю штрафной и сразу же прострелил вдоль ворот, а Грант Хенли направил мяч в своего голкипера Тима Крула, от которого случился автогол — 1:0.

"Сити" не стал останавливаться, и на 15-й минуте Жезус вывел на удар Феррана Торреса, который поразил нижний угол ворот. Однако этот гол не был засчитан, потому что "горожане" организовали эту контратаку после перехвата мяча с нарушением правил.

Тем не менее, на 22-й минуте "горожане" все же сделали свое преимущество комфортным. Неудержимый Жезус вновь выполнил прострел вдоль ворот, а мяч через рикошет дошел до дальней штанги и отскочил от Грилиша в ворота — 2:0.

Хозяева полностью доминировали в игре и дальше. До перерыва "канарейки" не провели ни одной вразумительной атаки.

После перерыва игра не изменилась, но третьего гола пришлось подождать до 64-й минуты. Лапорт не смог замкнуть подачу углового, но через двойной рикошет мяч к нему вернулся, и Эмерик ногой поразил ворота — 3:0.

На 70-й минуте беспомощный "Норвич" пропустил в четвертый раз. Вышедший на замену Рахим Стерлинг замкнул очередной прострел Жезуса — 4:0.

Точка в матче была поставлена на 84-й минуте, когда Рияд Махрез, еще один вышедший на замену игрок, свободно принял мяч в штрафной после верхового заброса и вторым касанием, задев штангу, поразил ворота — 5:0.

За весь матч гости ни разу не потревожили Эдерсона, лишь однажды пробив неточно.

Первые три гола "Сити" получились слегка нелепыми — с рикошетами и отскоками. Однако именно в такой победе — крупной и безоговорочной — "горожане" и нуждались, чтобы поправить уверенность в себе.

"Манчестер Сити" — "Норвич". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Норвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2021 18:55

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. sausage 21.08.2021 20:09 # sausage
    Миха, зачем тебе эти фейки манситевские? Ресурс и так в говно скатился по комментам, а тут ещё эти "короли" и маразматически дешёвый хейт от этих персонажей. Ну реально даже заходить не хочется, как бомжатник ка-то, чтобы не испачкаться. Ты настолько деграднул, шо пиздец! А главное, на них внимания уже почти никто не обращает.

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  2. gameboy 21.08.2021 20:08 # gameboy
    Завтра вечером пососалси ебать будем

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  3. superperez101 21.08.2021 19:55 # superperez101
    пчолси уже вообще 7

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  4. superperez101 21.08.2021 19:54 # superperez101
    Ситу уже выкинули из четверки
    Апхаха
    На страпон снова посадили чепушил голубых

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  5. warham 21.08.2021 19:43 # warham
    Мюнчестер Сыты - клуб без истории, где играют одни пидарасы за деньги

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  6. scauzer11 21.08.2021 19:30 # scauzer11
    Рикошеты и отскок - все, что нужно знать о миллиардном составе голубых кролей

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  7. anabanana94 21.08.2021 19:23 # anabanana94
    Хочу Хвичу Каварцхелию, братишки!

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  8. chelsea88 21.08.2021 19:22 # chelsea88
    Леол, беспомощный))
    Как аснл))

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  9. ian 21.08.2021 19:18 # ian
    А с кем играли-то, это был кто-то из топ 6?

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  10. superperez101 21.08.2021 19:13 # superperez101
    сита на страпоне!

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  11. superperez101 21.08.2021 19:12 # superperez101
    Рикошеты и отскок - все, что нужно знать о миллиардном составе голубых кролей

    (ответить)

  12. ocean 21.08.2021 19:08 # ocean
    Короли!

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  13. lovrentiy 21.08.2021 19:06 # lovrentiy
    Пенсы на привычном для себя месте.

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  14. warham 21.08.2021 19:04 # warham
    Рикошеты и отскок - все, что нужно знать о миллиардном составе голубых кролей

    (ответить)

  15. kos9k 21.08.2021 19:03 # kos9k
    Рикошеты и отскок - все, что нужно знать о миллиардном составе голубых кролей

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  16. dimkocity 21.08.2021 19:03 # dimkocity
    KOROLI

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  17. warham 21.08.2021 19:02 # warham
    Лысый хуй подкупил всю АПЛ и всех судей ибо шейхи не дали 500 лямов на трансферы.
    Фу ПИДАРАСЫ КОРОЛИ

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  18. warham 21.08.2021 18:58 # warham
    Накуй этот Норвич выходил в АПЛ?

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  19. true-manc 21.08.2021 18:57 # true-manc
    кстати, жалкая скузня в прошлом туре всего 3 гола забила Норвичу, играя основой, а мы полурезервом 5 банок закатили))) вот вам и показательная разница между КОРОЛЯМИ и портовыми выскочками)))

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  20. true-manc 21.08.2021 18:57 # true-manc
    21.08.2021 17:12 #
    mancityman

    КОРОЛЕВСКАЯ Машина Rolls Royce, набирает ход, это был наш первый и далеко не последний финал в ЛЧ, в этом году мы заберем Лигу Чемпионов. Кубок Чемпионов должен находиться у КОРОЛЕЙ!!!
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    Источник: http://fapl.ru/posts/87836/?c=1#c7398826

    Это правда

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