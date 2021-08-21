"Сити" сокрушил беспомощный "Норвич"
"Манчестер Сити" вдоволь порезвился против "Норвича", отправив в ворота беспомощного соперника пять безответных мячей.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял аж половину полевых игроков относительно поражения 1:0 от "Тоттенхэма". Были внедрены в стартовый состав Эмерик Лапорт, Кайл Уолкер, Родри, Бернарду Силва и Габриэль Жезус.
А вот старт "канареек" не изменился после поражения 0:3 от "Ливерпуля".
Матч начался, и хозяева сразу же принялась безраздельно владеть мячом. "Норвич" продержался только шесть минут, по истечении которых Жезус принял снаряд грудью на правом краю штрафной и сразу же прострелил вдоль ворот, а Грант Хенли направил мяч в своего голкипера Тима Крула, от которого случился автогол — 1:0.
"Сити" не стал останавливаться, и на 15-й минуте Жезус вывел на удар Феррана Торреса, который поразил нижний угол ворот. Однако этот гол не был засчитан, потому что "горожане" организовали эту контратаку после перехвата мяча с нарушением правил.
Тем не менее, на 22-й минуте "горожане" все же сделали свое преимущество комфортным. Неудержимый Жезус вновь выполнил прострел вдоль ворот, а мяч через рикошет дошел до дальней штанги и отскочил от Грилиша в ворота — 2:0.
Хозяева полностью доминировали в игре и дальше. До перерыва "канарейки" не провели ни одной вразумительной атаки.
После перерыва игра не изменилась, но третьего гола пришлось подождать до 64-й минуты. Лапорт не смог замкнуть подачу углового, но через двойной рикошет мяч к нему вернулся, и Эмерик ногой поразил ворота — 3:0.
На 70-й минуте беспомощный "Норвич" пропустил в четвертый раз. Вышедший на замену Рахим Стерлинг замкнул очередной прострел Жезуса — 4:0.
Точка в матче была поставлена на 84-й минуте, когда Рияд Махрез, еще один вышедший на замену игрок, свободно принял мяч в штрафной после верхового заброса и вторым касанием, задев штангу, поразил ворота — 5:0.
За весь матч гости ни разу не потревожили Эдерсона, лишь однажды пробив неточно.
Первые три гола "Сити" получились слегка нелепыми — с рикошетами и отскоками. Однако именно в такой победе — крупной и безоговорочной — "горожане" и нуждались, чтобы поправить уверенность в себе.
"Манчестер Сити" — "Норвич". Отчет о матче
21.08.2021 18:55
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Последние комментарии:
Миха, зачем тебе эти фейки манситевские? Ресурс и так в говно скатился по комментам, а тут ещё эти "короли" и маразматически дешёвый хейт от этих персонажей. Ну реально даже заходить не хочется, как бомжатник ка-то, чтобы не испачкаться. Ты настолько деграднул, шо пиздец! А главное, на них внимания уже почти никто не обращает.
(ответить)
Завтра вечером пососалси ебать будем
(ответить)
пчолси уже вообще 7
(ответить)
Ситу уже выкинули из четверки
Апхаха
На страпон снова посадили чепушил голубых
(ответить)
Мюнчестер Сыты - клуб без истории, где играют одни пидарасы за деньги
(ответить)
Рикошеты и отскок - все, что нужно знать о миллиардном составе голубых кролей
(ответить)
Хочу Хвичу Каварцхелию, братишки!
(ответить)
Леол, беспомощный))
Как аснл))
(ответить)
А с кем играли-то, это был кто-то из топ 6?
(ответить)
сита на страпоне!
(ответить)
Рикошеты и отскок - все, что нужно знать о миллиардном составе голубых кролей
(ответить)
Короли!
(ответить)
Пенсы на привычном для себя месте.
(ответить)
Рикошеты и отскок - все, что нужно знать о миллиардном составе голубых кролей
(ответить)
Рикошеты и отскок - все, что нужно знать о миллиардном составе голубых кролей
(ответить)
KOROLI
(ответить)
Лысый хуй подкупил всю АПЛ и всех судей ибо шейхи не дали 500 лямов на трансферы.
Фу ПИДАРАСЫ КОРОЛИ
(ответить)
Накуй этот Норвич выходил в АПЛ?
(ответить)
кстати, жалкая скузня в прошлом туре всего 3 гола забила Норвичу, играя основой, а мы полурезервом 5 банок закатили))) вот вам и показательная разница между КОРОЛЯМИ и портовыми выскочками)))
(ответить)
21.08.2021 17:12 #
mancityman
КОРОЛЕВСКАЯ Машина Rolls Royce, набирает ход, это был наш первый и далеко не последний финал в ЛЧ, в этом году мы заберем Лигу Чемпионов. Кубок Чемпионов должен находиться у КОРОЛЕЙ!!!
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Источник: http://fapl.ru/posts/87836/?c=1#c7398826
Это правда
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