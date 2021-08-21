Клопп: "Нравится, как борется "Бернли"? Тогда смотрите рестлинг"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал "Бернли" за опасную манеру игры.

В субботу "Ливерпуль" отпраздновал свою вторую победу в новом сезоне, одолев "Бернли" в домашних стенах со счетом 2:0.



После матча Клопп предъявил свои претензии сопернику, а также выразил недоумение бездействием рефери, на глазах которого "бордовые" открыто шли на грубость.



"В матче против "Бернли" ты никогда не будешь просто парить над полем и не сможешь переиграть их. По крайней мере, это касается нас. Противостоя им, мы всегда должны быть готовы к настоящей битве, и сегодня был ожидаемо сложный матч".



"Вы видели, как Виргил (Ван Дейк) и Жоэль (Матип) боролись с Барнсом и Вудом. Я не уверен на 100 процентов, что было правильно позволять бороться таким образом. Мы словно вернулись на 10, 15 лет назад".



"Это просто слишком опасно. Рефери сложно разобраться. У меня нет вопросов насчет борьбы в воздухе, но когда они приземляются, то врезаются в защитника. Ты беспомощен перед этим и не можешь этого избежать. Это усложняет игру".



"Мы забили два гола. Был еще замечательный третий гол, который отменили из-за офсайда, но мне все равно понравилась комбинация Харви (Эллиотта) и Мо (Салаха). Садио (Мане) мог забить больше. В конце концов мы победили 2:0, и все нормально".



"Мне нравится, что решения трактуются в пользу атакующей команды, но мы должны не забывать беречь игроков. Люди скажут: "Это борьба, и мне нравится это видеть". Ну, тогда лучше смотрите рестлинг ради таких вещей", — сообщил Клопп BT Sport.