Гвардиола: "Грилишу нужно время"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что плеймейкеру Джеку Грилишу потребуется время, чтобы начать демонстрировать свою лучшую игру.

С Грилишем связаны огромные ожидания, учитывая те 100 миллионов фунтов, которые "Сити" заплатил за него "Астон Вилле" этим летом.



Джек не смог предотвратить поражение 1:0 от "Тоттенхэма" в прошлый уикенд, однако Гвардиола снисходителен к своему новичку.



"Каждому нужно время, не только Джеку. Сейчас такой период, когда каждому нужно время. Конечно, Джеку — чуть больше, потому что он новичок, но время нужно каждому".



"Команда поможет Джеку быть тем, кем он является, а он поможет нам быть командой, которой мы хотим быть. Нужно делать это сообща — порознь это невозможно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.