Гвардиола: "Грилишу нужно время"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что плеймейкеру Джеку Грилишу потребуется время, чтобы начать демонстрировать свою лучшую игру.
С Грилишем связаны огромные ожидания, учитывая те 100 миллионов фунтов, которые "Сити" заплатил за него "Астон Вилле" этим летом.
Джек не смог предотвратить поражение 1:0 от "Тоттенхэма" в прошлый уикенд, однако Гвардиола снисходителен к своему новичку.
"Каждому нужно время, не только Джеку. Сейчас такой период, когда каждому нужно время. Конечно, Джеку — чуть больше, потому что он новичок, но время нужно каждому".
"Команда поможет Джеку быть тем, кем он является, а он поможет нам быть командой, которой мы хотим быть. Нужно делать это сообща — порознь это невозможно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
21.08.2021 17:00
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Это правда
КОРОЛЬ!!!
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