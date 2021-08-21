"Ливерпуль" победил дома "Бернли"

"Ливерпуль" отметил возвращение зрителей на трибуны "Энфилда" уверенной победой 2:0 над "Бернли".

Относительно выезда к "Норвичу" из стартового состава "красных" пропали Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен, которых заменили Джордан Хендерсон и Харви Эллиотт.



У "бордовых" Джош Браунхилл и Эшли Барнс появились вместо Эшли Вествуда и Джея Родригеса.



Первый голевой момент в матче создали гости. Это случилось на четвертой минуте, когда Дуайт Макнил пробивал низом из пределов штрафной, но его удар на себя приняла дальняя штанга.



"Ливерпуль", конечно владел территориальным преимуществом, как и подобает хозяевам, но неуступчивый "Бернли" регулярно огрызался своими прорывами и прострелами.



Тем не менее, счет открыли "красные". На 17-й минуте Костас Цимикас классно навесил с левого фланга, а Диогу Жота головой направил мяч в дальний угол ворот — 1:0.



Гол придал "Ливерпулю" уверенности, и спустя 10 минут "бордовые" пропустили еще раз. Эллиотт с подступов к штрафной сделал пас на правый край площадки, а Мохамед Салах нанес обводящий удар в касание. Однако вмешалась система VAR и взятие ворот отменила — офсайд.



Несмотря на то, что гол Салах был отменен, "красные" сохранили контроль над игрой, и в остатке тайма "Бернли" ничем ответить не смог.



Едва начался второй тайм, как Эшли Барнс со считанных метров поразил ворота голкипера хозяев Алиссона, однако и этот гол не был засчитан из-за офсайда.



Далее "Ливерпуль" диктовал игру. Для полного спокойствия "красным" требовался второй гол, который на 69-й минуте, наконец, случился. Трент Александер-Арнольд сделал пас в центр штрафной, а Садио Мане пробил в касание по подпрыгнувшему мячу — 2:0.



Оставшиеся 20 минут не принесли голов. "Ливерпуль" не использовал несколько моментов, а под занавес матча расслабился и позволил уже сопернику загубить пару-тройку хороших шансов.



"Ливерпуль" одержал вторую победу подряд и вновь не пропустил, что является лучшей новостью для возвращающего форму и уверенность в себе Виргила Ван Дейка.



"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче