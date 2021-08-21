"Ливерпуль" победил дома "Бернли"
"Ливерпуль" отметил возвращение зрителей на трибуны "Энфилда" уверенной победой 2:0 над "Бернли".
Относительно выезда к "Норвичу" из стартового состава "красных" пропали Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен, которых заменили Джордан Хендерсон и Харви Эллиотт.
У "бордовых" Джош Браунхилл и Эшли Барнс появились вместо Эшли Вествуда и Джея Родригеса.
Первый голевой момент в матче создали гости. Это случилось на четвертой минуте, когда Дуайт Макнил пробивал низом из пределов штрафной, но его удар на себя приняла дальняя штанга.
"Ливерпуль", конечно владел территориальным преимуществом, как и подобает хозяевам, но неуступчивый "Бернли" регулярно огрызался своими прорывами и прострелами.
Тем не менее, счет открыли "красные". На 17-й минуте Костас Цимикас классно навесил с левого фланга, а Диогу Жота головой направил мяч в дальний угол ворот — 1:0.
Гол придал "Ливерпулю" уверенности, и спустя 10 минут "бордовые" пропустили еще раз. Эллиотт с подступов к штрафной сделал пас на правый край площадки, а Мохамед Салах нанес обводящий удар в касание. Однако вмешалась система VAR и взятие ворот отменила — офсайд.
Несмотря на то, что гол Салах был отменен, "красные" сохранили контроль над игрой, и в остатке тайма "Бернли" ничем ответить не смог.
Едва начался второй тайм, как Эшли Барнс со считанных метров поразил ворота голкипера хозяев Алиссона, однако и этот гол не был засчитан из-за офсайда.
Далее "Ливерпуль" диктовал игру. Для полного спокойствия "красным" требовался второй гол, который на 69-й минуте, наконец, случился. Трент Александер-Арнольд сделал пас в центр штрафной, а Садио Мане пробил в касание по подпрыгнувшему мячу — 2:0.
Оставшиеся 20 минут не принесли голов. "Ливерпуль" не использовал несколько моментов, а под занавес матча расслабился и позволил уже сопернику загубить пару-тройку хороших шансов.
"Ливерпуль" одержал вторую победу подряд и вновь не пропустил, что является лучшей новостью для возвращающего форму и уверенность в себе Виргила Ван Дейка.
"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче
21.08.2021 16:25
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Последние комментарии:
КОРОЛЕВСКАЯ Машина Rolls Royce, набирает ход, это был наш первый и далеко не последний финал в ЛЧ, в этом году мы заберем Лигу Чемпионов. Кубок Чемпионов должен находиться у КОРОЛЕЙ!!!
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КОРОЛИ!!!
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Снова автогол за сито, что же такое
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КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Лол блять, то что для скама и бензоколонки гол, для лфк офсайд))
(ответить)
Ооо ща КОРОЛЯМ засчитают
(ответить)
Дубль Киры Найтли ждём братишки
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Какой же ЭТИХАД Красивый, Какая же Топовая форма, какие же мы ТОПОВЫЕ!!!
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Норм подпилили королев из вонючего мочестера ухехехехехехехехе им только и остаётся сосать по полной ухехехехехехе как же топово обоссывем 1.5 фонада ухихихиххихихихихи а они все сосут и сосут под шконкой , а ещё щась они и от норвича отсосут ухихихиххихихихихихихихихих
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Как же ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ будет унижать Ван Дика через неделю,жду не дождусь!!!
(ответить)
Недавно была новость, что какой то хуесос сказал, что Дайч был бы идеальной заменой Артете. Усосок тупой
(ответить)
50 голов в 84 играх за "Ливерпуль" на "Энфилде" для Мане!
Садио Мане стал пятым игроком "Ливерпуля", забившим 50+ голов в Премьер-лиге на домашнем стадионе, после Робби Фаулера, Стивена Джеррарда, Майкла Оуэна и Мо Салаха.
Легендарная чёрная пантера братишки
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нюхайте анал хейтерки ))))))))))))))))
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ахахахахаха, умный Пеп решил на*бать Лапорта и Сильву, дать им место в основе. Делает вид типо рассчитывает на них в этом сезоне и вовсе они не баночники.
КОРОЛЬ!!!
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С футболом пожалуй сегодня закончим... Смотреть больше нечего, остались игры шлаков каких-то.
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Отличная игра, контролировали игру 90% времени, дровосеки только под конец имели шансы забить. Этот лфк напоминает пиковый, из позапрошлого сезона. Вся линия защиты играла превосходно. Отдельно отмечу Ввд, и Цимикама(имхо мом матча). Грек был хорош в защите, очень не дурно обострял и дал гп. Хендо придал монолита и помогал защитникам в билд апе. Смешанные впечатления от Эллиота - моментами был хорош, моментами не очень. Кейта не понравился. С пенсами жду тройку цпз - Фаб/Хендо/Тьяго. Тройка нападения играла не плохо, на 4.
Юнва! Похоже новых трансферов не будет. А агенты Шака и Ориги ужасно находят своим клиентам новые клубы.
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Вообще насрать всем на портовых хуесосов
И так
Состав КОРОЛЕЙ на сегодняшний матч:
31. Эдерсон (G)
02. Кайл Уокер
27. Жуан Кансело
14. Эмерик Лапорт
03. Рубен Диаш
08. Илкай Гюндоган
10. Джек Грилиш
20. Бернарду Сильва
16. Родри
09. Габриэл Жезус
21. Ферран Торрес
Запасные игроки:
13. Зак Стеффен (G)
22. Бенжамен Менди
06. Натан Аке
80. Коул Палмер
07. Рахим Стерлинг
25. Фернандиньо
11. Александр Зинченко
69. Томас Дойл
26. Рияд Марез
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Короли форварда-то будут приобретать? Того же Андрюху Силву из Айнтрахта бы выцепили, раз с демисезонкой и викингом не получается
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Конунги накуй ))) на колени перед великим и могущественным ЛФК , самый лучший клуб Англии всех времён , а так же один из самых лучших клубов мира , с победой !!!!!
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