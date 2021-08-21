"Бавария" заинтересована в Ндомбеле

"Бавария" заинтересована в полузащитнике "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле.

24-летний Ндомбеле не сыграл ни минуты за "Тоттенхэм" в новом сезоне, а также пропустил все предсезонные матчи "шпор". По информации Sky Sports, ранее в августе Танги попросил отпустить его из клуба.



Два года назад Ндомбеле обошелся "Тоттенхэму" в 54 миллиона фунтов, и мало кто из европейских клубов может позволить себе такого дорогостоящего игрока.



Как утверждает источник, этой ситуацией попыталась воспользоваться "Бавария", выразив готовность отдать за Ндомбеле своего полузащитника Корентина Толиссо плюс 20 млн. евро (17.2 млн. фунтов).



Однако после первичного контакта "Тоттенхэм" отказался продолжать переговоры с коллегами из Мюнхена. Готова ли "Бавария" сделать более заманчивое предложение в остатке августа, неясно.