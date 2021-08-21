Мерсон: "Покупка Эдегора — ошибка"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон раскритиковал свой бывший клуб за трансферы Мартина Эдегора и Аарона Рамсдейла.

В пятницу "Арсенал" подтвердил приобретения Эдегора у "Реала" за 34 миллиона фунтов и Рамсдейла у "Шеффилд Юнайтед" за 36 млн. фунтов.



Оба трансфера были встречены противоречиво фанатами "канониров", и Мерсон предупреждает, что главный тренер Микель Артета рискует за это поплатиться.



"Микель Артета совершает ошибку, покупая Мартина Эдегора, и вскоре он сам может оказаться под угрозой увольнения".



"Арсенал" уже проиграл "Брентфорду", а теперь им играть против "Челси" и "Манчестер Сити". Они могут оказаться на дне лиги, и я не думаю, что руководство клуба будет церемониться с Артетой в случае плохой серии".



"Если бы Эдегор действительно хотел перейти "Арсенал", он сделал бы это в конце своей аренды. Но он не хотел переходить к ним. Он хотел вернуться в "Реал".



"Он не показал ничего выдающегося за время своей аренды, не так ли? Он лишь забил пару голов! Думаю, это ошибка. Думаю, это очередное ленивое приобретение".



"Никакая другая команда Премьер-Лиги не претендовала на него. Никто другой не пытался купить Аарона Рамсдейла".



"Мне интересно, действительно ли это Артета решил купить их. Потому что именно Артете расплачиваться, если все пойдет не так".



"Арсенал" играет против "Челси" на выходных, и случиться может всякое, но я думаю, это будет несколько важных недель для моего бывшего клуба", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.