Сульшер считает, что Варану всегда было суждено стать игроком МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что защитнику Рафаэлю Варану всегда было суждено стать игроком "Реала".

Достоверно известно, что "Юнайтед" пытался купить Варана, еще когда тот уходил из "Ланса" в 2011 году. Своей игрой за "Реал" в последующие 10 сезонов Рафаэль только укрепил ощущение Сульшера, что француз создан для "дьяволов".



"Это не секрет, что мы были близки к договоренности — или даже договорились — с ним, когда он уходил в "Реал" 10 лет назад. Сэр Алекс разговаривал с ним, и мы были близки".



"С тех пор его игра, его отношение к делу и его поведение за пределами поля говорили мне о том, что он игрок для "Манчестер Юнайтед". И нам удалось убедить его в этом".



"Думаю, это ощущение было и в его сердце с тех пор, как он ушел в "Реал". Думаю, он испытывал чувства к "Манчестер Юнайтед". Мы к нему — точно, причем много, много лет", — цитирует Сульшера Daily Mirror.