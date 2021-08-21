Андреас Перейра арендован "Фламенго"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра официально присоединился к "Фламенго" на правах аренды.
Перейра является продуктом академии "Юнайтед", дебютировав в первой команде еще в апреле 2012. С тех пор Андреас сыграл только 75 матчей за "красных дьяволов", также побывав в "Гранаде", "Валенсии" и "Лацио" на правах аренды.
Ранее этим летом 25-летний бразило-бельгиец заявил, что для него важнее всего играть в сезоне 2021/22 — в "Юнайтед" или где-либо еще.
В конце концов "красные дьяволы" и сам Перейра решили, что лучшим вариантом будет очередная аренда. На сей раз Андрес отправляется в Бразилию, где будет выступать за чемпиона страны двух последних сезонов.
21.08.2021 12:00
Просмотров: 210
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: