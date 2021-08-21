Рамсдейл ожидает стать первым номером "Арсенала"
Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл заявил, что ожидает стать первым номером своей новой команды.
Накануне "Арсенал" подтвердил приобретение Рамсдейла у "Шеффилд Юнайтед" по сделке, стоимостью которой может вырасти до 30 миллионов фунтов.
Аарон взял на "Эмирейтс" 32-й порядковый номер, но по смыслу планирует стать первым номером, вытеснив в запас Бернда Лено.
"Конкуренция — это ключ ко всему, а "Арсенал" — замечательное место".
"Бернд великолепно делал свою работу в последние сезоны, но я здесь, чтобы подстегивать его до предела и забрать его свитер. Я буду стремиться к этому, а он будет стремиться остаться впереди меня".
"Здоровая конкуренция всегда идет на пользу команде, и я просто надеюсь, что смогу дать кое-что другое вратарской группе, а также команде".
"У всех нас разные качества, и я надеюсь, мы сможем притереться друг к другу и составить отличную команду", — сообщил Рамсдейл официальному веб-сайту "Арсенала".
21.08.2021 11:00
Просмотров: 81
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
удачи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий