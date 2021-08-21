Рамсдейл ожидает стать первым номером "Арсенала"

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл заявил, что ожидает стать первым номером своей новой команды.

Накануне "Арсенал" подтвердил приобретение Рамсдейла у "Шеффилд Юнайтед" по сделке, стоимостью которой может вырасти до 30 миллионов фунтов.



Аарон взял на "Эмирейтс" 32-й порядковый номер, но по смыслу планирует стать первым номером, вытеснив в запас Бернда Лено.



"Конкуренция — это ключ ко всему, а "Арсенал" — замечательное место".



"Бернд великолепно делал свою работу в последние сезоны, но я здесь, чтобы подстегивать его до предела и забрать его свитер. Я буду стремиться к этому, а он будет стремиться остаться впереди меня".



"Здоровая конкуренция всегда идет на пользу команде, и я просто надеюсь, что смогу дать кое-что другое вратарской группе, а также команде".



"У всех нас разные качества, и я надеюсь, мы сможем притереться друг к другу и составить отличную команду", — сообщил Рамсдейл официальному веб-сайту "Арсенала".