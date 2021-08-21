Тухель признал, что покупка Лукаку увеличивает на него давление

Наставник "Челси" Томас Тухель признал, что покупка нападающего Ромелу Лукаку увеличивает на него давление.

Ранее в августе "Челси" обновил свой трансферный рекорд, купив Лукаку из "Интера" за 97.5 млн. фунтов.



Этим трансфером Тухель получил четкий сигнал от руководства куба насчет ожиданий от нового сезона. Томас понимает, что только трофеи устроят Романа Абрамовича.



"Увеличивает ли это давление? Да, но мы всегда под давлением, не так ли? У нас на радаре было не так много имен, и Ромелу стал абсолютно первоклассным решением. Мы упорно старались, чтобы заполучить его, и чувствовали, что он сам старается перейти к нам".



"Когда покупаешь кого-нибудь, ты задаешь вопрос: "Как сильно этот игрок хочет играть за "Челси"? Как сильно он хочет творить историю с клубом?" С Ромелу ответ был очевиден".



"Добавляет ли это давления для меня лично? Возможно, да. Я не чувствую этого, но и не прячусь от этого. Мы стараемся сделать свой состав лучше — возможно, на том же уровне, как и в прошлом сезоне, но на более длительных периодах. Без мастерства этого не достичь".



"Ромелу добавит команде качеств, в которых мы уверены. В данный момент в этой работе больше удовольствия, чем давления. Нам нужно заставить этот коллектив показывать свой лучший футбол".



"Нам не хватало личности вроде Ромелу впереди, и теперь нам нужно постараться изо всех сил".



"Ромелу уникален. Он может играть спиной к воротам, но лучше всего он в движении, когда набрал свою огромную скорость. А также он истинный бомбардир, поэтому он уникален. Конечно, мы ожидаем голов от него, как и он сам", — цитирует Тухеля Daily Mail.