Парлор был бы рад приходу Дайча в "Арсенал"

Легенда "Арсенала" Рэй Парлор заявил, что он поддержал бы назначение Шона Дайча из "Бернли" главным тренером "канониров" вместо Микеля Артеты.

Учитывая итоговое место "Арсенала" в прошлом сезоне и поражение от "Брентфорда" в первом туре Премьер-Лиги, Артета стал одним из фаворитом букмекеров на первое тренерское увольнение в новой кампании Премьер-Лиги.



Парлор не отказался бы увидеть на месте Артеты 50-летнего Дайча, который год за годом удерживает "Бернли" в Премьер-Лиге, работая с крайне скромным бюджетом.



"Думаю, большинство людей хотели бы, чтобы он получил большую работу. Они хотели бы посмотреть, как он покажет себя в клубе из "большой шестерки".



"Как мы можем знать, пока он не получил такой возможности? Я удивлен, что некоторые клубы еще не задумались о приглашении Шона Дайча".



"Мы знаем, что он невероятным образом делает свою работу в "Бернли". Он великолепен каждый сезон".



"Был бы я счастлив увидеть его в "Арсенале"? А почему нет? Я не знаю, пойдут ли они этой дорогой, но если "Арсенал" скажет мне, что Дайч будет их следующим тренером... Хорошо. Мы поддержим его и посмотрим, как он проявит себя", — сообщил Парлор talkSPORT.