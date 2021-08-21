Клопп подтвердил переговоры с Салахом о новом контракте

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб ведет переговоры с нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте.

Этим летом "Ливерпуль" заключил новые контракты с Трентом Александер-Арнольдом, Фабиньо, Алиссоном и Виргилом Ван Дейком.



Недавно Клопп погасил слухи насчет возможного ухода из клуба Джордана Хендерсона, а следом Юрген надеется закрыть вопрос и с будущим основного бомбардира "красных".



"Мы особо не рассказываем о таких вещах. В случае с Хендо мы сделали небольшое отступление, но это не означает, что теперь мы будем сообщать о каждом небольшом шаге в процессе переговоров и все такое".



"Сейчас очень хороший момент в карьере Мо — в плане его игровой формы, его настроения. Он ведет себя абсолютно замечательно с первого дня, как вернулся из отпуска".



"Все мы взрослые люди, все мы профессионалы. Когда ведутся переговоры, то ведутся переговоры. Когда будет принято решение, мы расскажем вам".



"Пока этого не произошло, важно работать сообща над такими вещами. Нам не нужно обсуждать работу людей за кулисами".



"Поскольку у него остается два года по контракту, вы можете себе представить, что переговоры ведутся. На этом все", — цитирует Клоппа Sky Sports.