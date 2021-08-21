"Сити" готов отпустить Лапорта за 60 млн. фунтов

Эмерик Лапорт "Манчестер Сити" готов отпустить защитника Эмерика Лапорта за 60 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Лапорт не выдерживал конкуренции на своей позиции с Рубеном Диашем и Джоном Стоунсом, сыграв лишь 16 матчей в рамках Премьер-Лиги.

Как утверждает Daily Mail, Эмерик недоволен своей ролью в команде Хосепа Гвардиолы и хочет уйти, пока открыто трансферное окно.

При этом "Сити" согласились оказать содействие Лапорту и не задирать цену. "Горожане" просят немногим больше тех 57 млн. фунтов, за которые Эмерик был куплен у "Атлетика" из Бильабо в январе 2018.

В предыдущие месяцы интерес к Лапорту проявляли "Ювентус" и "Реал", однако сложная экономическая ситуация в европейском футболе ставит трансфер 27-летнего игрока сборной Испании под вопрос.


Метки Лапорт, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 21.08.2021 07:55 # liverpo0ol
    Поспешили конечно с конате и кабаком. Лапотка отличный защитник, на пару к ВВД и чемпик можно заканчивать.

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  2. chelsealondon 21.08.2021 07:49 # chelsealondon
    Топовый защитник…

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