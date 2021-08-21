"Сити" готов отпустить Лапорта за 60 млн. фунтов

"Манчестер Сити" готов отпустить защитника Эмерика Лапорта за 60 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Лапорт не выдерживал конкуренции на своей позиции с Рубеном Диашем и Джоном Стоунсом, сыграв лишь 16 матчей в рамках Премьер-Лиги.



Как утверждает Daily Mail, Эмерик недоволен своей ролью в команде Хосепа Гвардиолы и хочет уйти, пока открыто трансферное окно.



При этом "Сити" согласились оказать содействие Лапорту и не задирать цену. "Горожане" просят немногим больше тех 57 млн. фунтов, за которые Эмерик был куплен у "Атлетика" из Бильабо в январе 2018.



В предыдущие месяцы интерес к Лапорту проявляли "Ювентус" и "Реал", однако сложная экономическая ситуация в европейском футболе ставит трансфер 27-летнего игрока сборной Испании под вопрос.