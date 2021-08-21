Каррагер считает, что "Сити" следовало сперва купить Кейна, а не Грилиша

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Сити" следовало в первую очередь купить Харри Кейна, а не Джека Грилиша.

Купив Грилиша у "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов ранее этим летом, теперь "Сити" отчаянно сражается за Кейна, которого "Тоттенхэм" оценивает минимум в 150 млн. фунтов.



Каррагер чувствует, что Кейн был нужнее "горожанам", и чемпионы Премьер-Лиги просчитались в своем планировании.



"Естественно, у "Сити" были средства, чтобы позволить себе покупку Кейна за 150 миллионов фунтов в начале лета, но они решили выплатить 100 миллионов фунтов отступных за Грилиша".



"В данный момент кажется, что они ошиблись с выбором приоритета. Грилиш — славный игрок. Он будет хорош в "Сити". Я понимаю, почему он хотел этого перехода. Но у меня в голове не укладывается, почему "Сити" в первую очередь не обратил свое внимание на то, что им нужнее".



"Покупка Грилиша не сделает разницы для "Сити" в плане защиты титула или победы в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Покупка Кейна или другого нападающего мирового уровня, способного забить 20-30 голов в этом сезоне, могла бы".



"Будучи их целью номер один на лето, Кейн уже давно должен был быть представлен в футболке "Сити". Сложно понять, почему в "Сити" думали, что все сложится иначе, нежели оно складывалось в последне два месяца".



"С момента, когда стало понятно, что Кейн будет настаивать на трансфере, а "Сити" готовит свое предложение, можно было предвидеть текущее положение вещей".



"На любую сумму менее 150 миллионов фунтов за капитана сборной Англии последует немедленный отказ".



"Это немыслимо, если "Сити" не сможет добавить хотя бы одного нападающего своей команде".



"Когда видишь, что лучшая команда в мире с лучшим тренером в мире и внешне неограниченным бюджетом барахтается в поисках нападающего за две недели до закрытия трансферного окна, это не выглядит хорошо и не является признаком хорошего планирования", — пишет Каррагер в своей колонке для The Telegraph.