2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 21 августа, шестью поединками стартует 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — БЕРНЛИ 14:30 Онлайн-трансляция



Первый домашний матч сезона, первый при полном "Энфилде", снова с Виргилом Ван Дейком — сплошной позитив для "Ливерпуля". Минус только один, и это "Бернли", который победил здесь в январе и прервал 68-матчевую беспроигрышную серию "красных" дома в Премьер-Лиге. "Бордовые" открывали счет в четырех из пяти последних поединков чемпионата на "Энфилде".



"Ливерпуль" приветствует выздоровевших полузащитников Джордана Хендерсона, Тиаго Алькантару и Кертиса Джонса. Эндрю Робертсон пока окончательно не оправился после травмы лодыжки. Фабиньо оплакивает умершего отца вдали от футбольного поля.



"Бернли" по-прежнему лишен Дейла Стивенса и Кевина Лонга. Уэйн Хеннесси и Натан Коллинс все еще ожидают своего дебюта.



АСТОН ВИЛЛА — НЬЮКАСЛ 17:00



"Астон Вилла" начала сезон с поражения 3:2 в гостях у "Уотфорда", хотя доминировала по владению мячом. "Ньюкасл" был хорош в первом тайме домашнего противостояния с "Вест Хэмом", но провалился во втором и в итоге был повержен 2:4. "Сороки" не забили ни одного гола в четырех последних выездах на "Вилла Парк" в рамках Премьер-Лиги.



Нападающий "Виллы" Олли Уоткинс пока не восстановился после травмы колена. Бертран Траоре пропустит еще несколько недель с повреждением задней поверхности бедра. Зато могут вернуться Морган Сансон и Дуглас Луис.



"Ньюкасл" будет лишен Джонджо Шелви из-за проблем с икроножной мышцей. Купленный у "Арсенала" Джо Уиллок рвется в бой. Фредди Вудман продолжит подменять Мартин Дубравку и Карла Дарлоу на последнем рубеже.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — БРЕНТФОРД 17:00



"Кристал Пэлас" ничего не смог противопоставить "Челси" в прошлый уикенд. Мощь соперника не помешала разглядеть, что "орлы" все еще находятся в поисках своей игры при Патрике Виейра. "Брентфорд" дебютировал в Премьер-Лиге с яркой победы 2:0 над "Арсеналом", но на сей раз будет лишен поддержки своего уютного стадиона. Последний раз эти команды встречались в рамках чемпионата еще в январе 1964, когда "пчелы" уступили 1:0.



Капитан "Пэлас" Лука Миливоевич по-прежнему отсутствует по причинам личного характера. Готов к дебюту Конор Галллахер, который не мог сыграть против "Челси" из-за условий своей аренды.



Из лазарета "Брентфорда" после небольшой травмы может вернуться Тарик Фосу.



ЛИДС — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция



На "Элланд Роуд" сойдутся два тренерских гения своего поколения. Даже работая в клубах средней руки, Марсело Бьелса и Рафаэль Бенитес по-настоящему украшают Премьер-Лигу. В этом матче "Лидс" постарается реабилитироваться за поражение 5:1 от "Манчестер Юнайтед", а "Эвертон" надеется развить свой успех после волевой победы 3:1 над "Саутгемптоном". После 36 выездов к "белым" без побед подряд "ириски" выиграли два из трех последних поединков на "Элланд Роуд".



Полузащитник Калвин Филлипс набрал форму и готов занять свое место в старте "Лидса". Диего Льоренте возвращается на следующей неделе.



"Эвертон" вынужден обходиться без Бена Годфри, Жан-Филиппа Гбамена, Андре Гомеша и Хамеса Родригеса. Мойзе Кин вышел с карантина.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — НОРВИЧ 17:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" проиграл все три последних матча: финал Лиги Чемпионов против "Челси", за Суперкубок Англии против "Лестера" и в первом туре против "Тоттенхэма". Нападающего так и не прибавилось, поэтому "горожане" вынуждены обходиться своими силами. "Норвич" стартовал в сезоне, проиграв 0:3 "Ливерпулю", и то поражение стало 11-м подряд для "канареек" в Премьер-Лиге. "Сити" забил 21 гол в пяти последних домашних встречах с "Норвичем" в рамках чемпионата.



Полузащитник "Сити" Илкай Гюндоган восстановился после травмы плеча. Кевин Де Брюйне под вопросом, Фил Фоден пока не готов вернуться.



Защитник "Норвича" Эндрю Омобамиделе может вернуться после болезни.



БРАЙТОН — УОТФОРД 19:30



"Брайтон" и "Уотфорд" начали новый сезон с побед, однако в данной встрече "чайки" выглядят фаворитом благодаря статусу хозяев. В кампании 2019/20 "шершни" проиграли все шесть своих последних выездных матчей в Премьер-Лиге. "Брайтон" не потерпел ни одного поражения в четырех домашних встречах с "Уотфордом" в рамках высшего дивизиона, но три из них завершились вничью.



Нападающий "Брайтона" Аарон Коннолли снова доступен, пропустив победу над "Бернли" по причинам личного характера. Джоэл Велтман, Тарик Лэмпти и Данни Уэлбек вне игы.



Нападающий "Уотфорда" Джошуа Кинг решил проблемы с пахом и готов к дебюту. Поправился и Кико Фемения, но Юрай Куцка, Озан Туфан, Жоао Педро и Натаниэль Чалоба команде не помогут.