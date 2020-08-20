Сульшер отводит "важную роль" Лингарду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что отводит "важную роль" полузащитнику Джесси Лингарду на сезон 2021/22.

Согласно слухам, Лингард будет готов покинуть "Юнайтед" до закрытия летнего трансферного окна, если не получит гарантий насчет регулярной игровой практики.



Сульшер не берется обещать подопечному, что тот будет играть каждую неделю, однако Джесси определенно есть место в планах Оле Гуннара.



"Думаю, главный приоритет Джесси — пробиться в основу нашей команды. Думаю, это главный приоритет для каждого игрока "Манчестер Юнайтед". Так было всегда, и я думаю, мы можем преуспеть вместе".



"Конечно, тренеру сложно, когда у тебя такой подбор игроков, как у меня сейчас. Сложно говорить: "В этот уикенд ты не играешь". Мне приходится оставлять игроков не только вне стартового состава, но и вне заявки".



"Однако все они должны помнить и знать, что каждый из них должен сыграть свою роль, чтобы мы добились успеха".



"Джесси вернулся в форму и во вторник очень хорошо сыграл товарищеский матч за закрытыми дверьми. Он в хорошем настроении и хорошем состоянии, и ему предстоит сыграть важную роль", — цитирует Сульшера The Independent.