Лаже: "У каждого игрока есть цена"

Наставник "Вулверхэмптона" Бруну Лаже заявил, что его клуб готов продать полузащитника Рубена Невеша по правильной цене.

Ранее этим летом Невеша, сыгравшего 177 матчей за "волков" после своего перехода из "Порту" в 2017 году, сватали в "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".



Лаже не хочет терять своего ключевого игрока, но признает, что его клуб не будет удерживать 24-летнего португальца любой ценой.



"Игроков топ-уровня всегда сватают во все клубы мира. Если вы возьмете Португалию, то всех лучших игроков сватают в "Вулверхэмптон".



"Рубен счастлив здесь, а мы счастливы обладать им. Мы не помышляем о расставании с кем-либо, но у каждого игрока есть цена".



"Никогда не знаешь, как все сложится. Раз Месси ушел в ПСЖ, значит каждый может уйти".



"Какие либо реальные предложение? Нет, пока не поступало", — цитирует Лаже Sky Sports.