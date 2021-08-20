"Арсенал" купил Аарона Рамсдейла

"Арсенал" объявил о приобретении голкипера "Шеффилд Юнайтед" Аарона Рамсдейла. Сделка оценивается в 24 миллиона фунтов плюс 6 млн. фунтов в виде бонусов.

Год назад главный тренер "канониров" Микель Артета отказал в доверии Эмилиано Мартинесу, продав того в "Астон Виллу" за 20 млн. фунтов и восстановив в статусе первого номера вернувшегося после травмы Бернда Лено.



Однако игра Лено в прошлом сезоне оставила немало вопросов, и Артета, словно признавая свою ошибку, решил потратиться на 23-летнего Рамсдейла, который лишь год назад был куплен "клинками" у "Борнмута" за 18.5 млн. фунтов.



Трансфер Рамсдейла был оформлен вовремя, чтобы Аарон смог дебютировать за "Арсенал" уже в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси".



"Думаю, наши фанаты полюбят его характер, его мастерство как голкипера и то, что он сможет нам предложить. Думаю, он молодой голкипер, но у него огромный потенциал".



"Аарон — очень, очень талантливый молодой голкипер, который уже обладает огромным опытом и вызывается в сборную Англии. Он добавит нам конкуренции, а это именно то, чего мы хотим — создать здоровую конкуренцию на каждой позиции. Мы нуждались в голкипере, и он является идеальным вариантом для нас", — сообщил Артета ранее днем на пресс-конференции.



Добавим, после покупки Рамсдейла "Арсенал" стал самым потратившимся клубом Премьер-Лиги этим летом — никто не инвестировал в укрепление своего состава больше денег.



