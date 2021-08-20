"Арсенал" купил Аарона Рамсдейла

Аарон Рамсдейл "Арсенал" объявил о приобретении голкипера "Шеффилд Юнайтед" Аарона Рамсдейла. Сделка оценивается в 24 миллиона фунтов плюс 6 млн. фунтов в виде бонусов.

Год назад главный тренер "канониров" Микель Артета отказал в доверии Эмилиано Мартинесу, продав того в "Астон Виллу" за 20 млн. фунтов и восстановив в статусе первого номера вернувшегося после травмы Бернда Лено.

Однако игра Лено в прошлом сезоне оставила немало вопросов, и Артета, словно признавая свою ошибку, решил потратиться на 23-летнего Рамсдейла, который лишь год назад был куплен "клинками" у "Борнмута" за 18.5 млн. фунтов.

Трансфер Рамсдейла был оформлен вовремя, чтобы Аарон смог дебютировать за "Арсенал" уже в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси".

"Думаю, наши фанаты полюбят его характер, его мастерство как голкипера и то, что он сможет нам предложить. Думаю, он молодой голкипер, но у него огромный потенциал".

"Аарон — очень, очень талантливый молодой голкипер, который уже обладает огромным опытом и вызывается в сборную Англии. Он добавит нам конкуренции, а это именно то, чего мы хотим — создать здоровую конкуренцию на каждой позиции. Мы нуждались в голкипере, и он является идеальным вариантом для нас", — сообщил Артета ранее днем на пресс-конференции.

Добавим, после покупки Рамсдейла "Арсенал" стал самым потратившимся клубом Премьер-Лиги этим летом — никто не инвестировал в укрепление своего состава больше денег.

Аарон Рамсдейл


Метки Арсенал, Рамсдейл, трансферы, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 530

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 20.08.2021 21:24 # gerrard08
    Тупая покупка гг, средний гк и не лучше чем тот же Лено, имхо.

    (ответить)

  2. jirrort 20.08.2021 21:23 # jirrort
    Диего Коста в интервью после перехода в "Атлетико Минейро":

    "Я сделаю всё ради победы. Если даже моя мать будет в команде соперника и для победы мне придется ей "влепить", то я сделаю это".

    (ответить)

  3. ian 20.08.2021 21:20 # ian
    Потратиться больше всех в АПЛ и не усилиться могут только в Арсенале)

    (ответить)

  4. suddenly 20.08.2021 21:11 # suddenly
    Сколько уже Арсенал потратил в это трансферное окно?

    (ответить)

  5. warham 20.08.2021 21:10 # warham
    Трёшку пустит от пенсов в воскресенье

    (ответить)

  6. alexomck 20.08.2021 21:10 # alexomck
    из всей биг-4, лучше Арсенала, разве что Сити может выступить в это ТО. МЮ с Ливерпулем явно отстают.

    (ответить)

  7. true-manc 20.08.2021 21:08 # true-manc
    ахахахахахахаха

    (ответить)

  8. slash-lfc 20.08.2021 21:07 # slash-lfc
    Трансферная политика Арсенала напоминает трансферы Ливерпуля во времена Ходжсона и Далнфлеша.

    (ответить)

  9. jirrort 20.08.2021 21:06 # jirrort
    Продать топаря Мартинеза в Виллу,чтобы потом купить ноунейма бомжа за 30 мультов ,который гарантирует вылет из АПЛ , гениально!!!

    (ответить)

  10. warham 20.08.2021 21:05 # warham
    Лучший голкипер в истории АПЛ

    (ответить)

  11. arsenal-win 20.08.2021 21:03 # arsenal-win
    Неужели лучше Марти?

    (ответить)

  12. denkik 20.08.2021 21:02 # denkik
    Вот это хорошо. Не супер, конечно, но хотя бы альтернатива косячнику Лено появилась

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: