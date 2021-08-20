"Арсенал" купил Аарона Рамсдейла
"Арсенал" объявил о приобретении голкипера "Шеффилд Юнайтед" Аарона Рамсдейла. Сделка оценивается в 24 миллиона фунтов плюс 6 млн. фунтов в виде бонусов.
Год назад главный тренер "канониров" Микель Артета отказал в доверии Эмилиано Мартинесу, продав того в "Астон Виллу" за 20 млн. фунтов и восстановив в статусе первого номера вернувшегося после травмы Бернда Лено.
Однако игра Лено в прошлом сезоне оставила немало вопросов, и Артета, словно признавая свою ошибку, решил потратиться на 23-летнего Рамсдейла, который лишь год назад был куплен "клинками" у "Борнмута" за 18.5 млн. фунтов.
Трансфер Рамсдейла был оформлен вовремя, чтобы Аарон смог дебютировать за "Арсенал" уже в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси".
"Думаю, наши фанаты полюбят его характер, его мастерство как голкипера и то, что он сможет нам предложить. Думаю, он молодой голкипер, но у него огромный потенциал".
"Аарон — очень, очень талантливый молодой голкипер, который уже обладает огромным опытом и вызывается в сборную Англии. Он добавит нам конкуренции, а это именно то, чего мы хотим — создать здоровую конкуренцию на каждой позиции. Мы нуждались в голкипере, и он является идеальным вариантом для нас", — сообщил Артета ранее днем на пресс-конференции.
Добавим, после покупки Рамсдейла "Арсенал" стал самым потратившимся клубом Премьер-Лиги этим летом — никто не инвестировал в укрепление своего состава больше денег.
20.08.2021 21:00
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Последние комментарии:
Тупая покупка гг, средний гк и не лучше чем тот же Лено, имхо.
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Диего Коста в интервью после перехода в "Атлетико Минейро":
"Я сделаю всё ради победы. Если даже моя мать будет в команде соперника и для победы мне придется ей "влепить", то я сделаю это".
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Потратиться больше всех в АПЛ и не усилиться могут только в Арсенале)
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Сколько уже Арсенал потратил в это трансферное окно?
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Трёшку пустит от пенсов в воскресенье
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из всей биг-4, лучше Арсенала, разве что Сити может выступить в это ТО. МЮ с Ливерпулем явно отстают.
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ахахахахахахаха
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Трансферная политика Арсенала напоминает трансферы Ливерпуля во времена Ходжсона и Далнфлеша.
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Продать топаря Мартинеза в Виллу,чтобы потом купить ноунейма бомжа за 30 мультов ,который гарантирует вылет из АПЛ , гениально!!!
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Лучший голкипер в истории АПЛ
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Неужели лучше Марти?
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Вот это хорошо. Не супер, конечно, но хотя бы альтернатива косячнику Лено появилась
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