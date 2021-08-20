Гвардиола: "Левандовски останется в "Баварии"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что доволен своим подбором игроков и не будет покупать нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

Приоритетной целью "Сити" в концовке летнего трансферного окна остается Харри Кейн, однако на днях появились слухи, что Гвардиола может приобрести Левандовски вместо бомбардира "Тоттенхэма".

На своей пресс-конференции в пятницу Хосеп исключил воссоединение со своим бывшим подопечным по "Баварии", а заодно дал понять, что не расстроится отсутствию приобретений в остатке августа.

"Левандовски? Следующий вопрос".

"Левандовски — такой важный игрок для "Баварии", и он останется в "Баварии".

"Абсолютно, я доволен своим подбором игроков. Больше, чем доволен. Это та же команда, что и в прошлом сезоне, за исключением замены Серхио Агуэро на Джека Грилиша", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.


Метки Бавария, Гвардиола, Левандовски, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. cheech-mc 20.08.2021 20:24 # cheech-mc
    А Кейн в Тоттенхэме

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  2. true-manc 20.08.2021 20:15 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. ganinilyha 20.08.2021 20:12 # ganinilyha
    Про Месси так же говорил

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