Гвардиола: "Левандовски останется в "Баварии"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что доволен своим подбором игроков и не будет покупать нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

Приоритетной целью "Сити" в концовке летнего трансферного окна остается Харри Кейн, однако на днях появились слухи, что Гвардиола может приобрести Левандовски вместо бомбардира "Тоттенхэма".



На своей пресс-конференции в пятницу Хосеп исключил воссоединение со своим бывшим подопечным по "Баварии", а заодно дал понять, что не расстроится отсутствию приобретений в остатке августа.



"Левандовски? Следующий вопрос".



"Левандовски — такой важный игрок для "Баварии", и он останется в "Баварии".



"Абсолютно, я доволен своим подбором игроков. Больше, чем доволен. Это та же команда, что и в прошлом сезоне, за исключением замены Серхио Агуэро на Джека Грилиша", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.