Сульшер сообщил, что МЮ продолжает переговоры с Погба

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клуб продолжает переговоры с полузащитником Полем Погба о новом контракте.

Согласно слухам, Погба уже все решил для себя, собираясь покинуть "Олд Траффорд" следующим летом в статусе свободного агента.



Однако Сульшер настаивает, что новый контракт еще возможен, ведь 28-летний игрок сборной Франции демонстрирует готовность вести диалог.



Кроме того, Оле Гуннар призвал Поля не останавливаться после четырех результативных передач против "Лидса" в прошлый уикенд.



"Между представителями Поля и клубом ведутся переговоры. Мы с Полем работаем здесь каждый день, стараясь продолжать прогрессировать, развиваться как команда и наслаждаться нашей игрой".



"Когда ты побеждаешь в матчах, игра приносит больше удовольствия. Нам просто нужно убедиться, что мы не ограничимся одним таким матчем".



"Мы знаем, что после матча против "Лидса" были громкие заголовки, нас все хвалили. Важно, еще энергичнее и еще лучше сыграть следующий матч", — цитирует Сульшера Sky Sports.