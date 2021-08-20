Хамес: "Я даже не знаю, с кем "Эвертон" играет"

Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес признался, что даже не знает, с кем его команда играет на выходных.

Хамес не входит в паны нового главного тренера "Эвертона" Рафаэля Бенитеса. 30-летнему колумбийцу уже было рекомендовано подыскать себе новый клуб.



Родригес пропустил старт нового сезона, заразившись коронавирусом, и настолько оторван от дел "Эвертона", что даже не знает ближайшего соперника "ирисок", проговорившись об этом во время прямой трансляции на Twitch.



"Думаю, я начну тренироваться в понедельник. Я не сыграю на выходных. Я даже не знаю, с кем "Эвертон" играет, не могли бы вы напомнить? Кажется, это выезд, потому что предыдущий матч был дома".



"А, они играют против "Лидса" на выезде, против Бьелсы. Это будет сложный матч. Посмотрим, что произойдет. Надеюсь, они победят", — цитирует Хамеса The Guardian.