"Челси" сыграет против "Арсенала" без Пулишича

Кристиан Пулишич Атакующий полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич будет вынужден пропустить матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье.

Пулишич вышел в стартовом составе "синих" на матч первого тура против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд, однако в преддверии дерби с "канонирами" Кристиан заразился коронавирусом.

"К сожалению, отсутствие Кристиана довольно легко объяснить. Его тест дал положительный результат, потому ему нужно соблюдать протоколы".

"Он не тренируется и недоступен для участия в матче", — цитирует главного тренера "Челси" Томаса Тухеля The Independent.

Также Тухель подтвердил, что Нголо Канте и Хаким Зийеш, пропустившие победу 3:0 над "Пэлас", уже возобновили тренировки и будут готовы к "Арсеналу".


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2021 16:00

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  1. ganinilyha 20.08.2021 16:25 # ganinilyha
    Главное чтоб с Лукаку. И Канте с Зиййййййешем.

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  2. danny949494 20.08.2021 16:24 # danny949494
    Без потери качеств, как говорится.

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