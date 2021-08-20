"Челси" сыграет против "Арсенала" без Пулишича
Атакующий полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич будет вынужден пропустить матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье.
Пулишич вышел в стартовом составе "синих" на матч первого тура против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд, однако в преддверии дерби с "канонирами" Кристиан заразился коронавирусом.
"К сожалению, отсутствие Кристиана довольно легко объяснить. Его тест дал положительный результат, потому ему нужно соблюдать протоколы".
"Он не тренируется и недоступен для участия в матче", — цитирует главного тренера "Челси" Томаса Тухеля The Independent.
Также Тухель подтвердил, что Нголо Канте и Хаким Зийеш, пропустившие победу 3:0 над "Пэлас", уже возобновили тренировки и будут готовы к "Арсеналу".
20.08.2021 16:00
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Главное чтоб с Лукаку. И Канте с Зиййййййешем.
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Без потери качеств, как говорится.
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