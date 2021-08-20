Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" может купить Роберта Левандовски. Орельен Тчуамени не интересен "Манчестер Юнайтед". Пьер-Эмерик Обамеянг хочет остаться в "Арсенале". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Сити" нужно продать какого-нибудь игрока, чтобы позволить себе нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. (The Times)



"Сити" может сделать предложение о покупке Роберта Левандовски, несмотря на установленную "Баварией" цену за своего нападающего в 100 миллионов фунтов. (Daily Express)



Переход Левандовски в "Сити" стал бы ударом по надеждам "Манчестер Юнайтед" заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, в котором "Бавария" видит идеальную замену для Роберта. (Daily Express)



Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени не интересен "Юнайтед". (Manchester Evening News)



Но с 21-летним Тчуамени контактирует "Челси". (Daily Express)



Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не хочет уходить из "Арсенала" этим летом. (Daily Express)



Полузащитник Лукас Торрейра должен вскоре покинуть "Арсенал". (The Sun)



"Арсенал" открыт к предложениям насчет Виллиана, Сеада Колашинаца, Торрейры, Риса Нелсона, Эдди Нкетиа и Эйнсли Мэйтланд-Найлса. (Daily Mirror)



"Брайтон" обсуждает покупку нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса за рекордные для своего клуба 25 миллионов фунтов. (Daily Mail)



"Тоттенхэм", "Лестер" и "Вулверхэмптон" проявляют интерес к английскому вингеру ПСВ Нони Мадуэке. (Sky Sports)



Скауты "Юнайтед" просматривал Мадуэке в матче ПСВ против "Бенфики" в рамках отбора Лиги Чемпионов. (A Bola)



"Уотфорд" не получал предложений насчет вингера Исмаилы Сарра, которого сватали в "Ливерпуль". (Watford Observer)



"Эвертон" сделал запрос насчет защитника "Барселоны" Самюэля Умтити. (Daily Express)



Другое



У 81-летнего Дениса Лоу, легенды "Юнайтед", была диагностирована деменция. (BBC)



Главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер лишился члена семьи из-за COVID-19. (Sky Sports)



19-летний афганский футболист Зак Анвари погиб при падении с американского самолета Boeing C-17, взлетавшего в Кабуле. (Sky Sports)