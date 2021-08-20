Артета удивлен, что матч против "Брайтона" не был отложен

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета удивлен, что Премьер-Лига разрешила его команде сыграть против "Брентфорда" в прошлую пятницу.

Накануне вечером "Арсенал" сообщил о вспышке коронавируса в команде — COVID-19 перед выездом к новичку Премьер-Лиги заразились Пье-Эмерик Обамеянг, Александр Лакасетт, Виллиан и Алекс Рунарссон.

Также "канониры" были лишены травмированных Томаса Партея, Габриэля и Эдди Нкетиа, потерпев поражение со счетом 2:0.

Артета ожидал, что по соображениям безопасности Премьер-Лига отложит этот матч, однако руководство лиги решило придерживаться правил, которые позволяют отменить поединок, только если команда не может найти 14 игроков.

"Да, я был удивлен, что матч не отложили, однако руководство лиги решило, что лучше всего будет сыграть матч", — цитирует Артету Sky Sports.

Также Микель оценил шансы Обамеянга и Лакасетта сыграть против "Челси" в воскресенье.

"Неопределенность все еще очень высока. Я не могу дать никакого ответа сегодня. Я не знаю, смогут ли они тренироваться через несколько часов или сыграть на выходных. Я не знаю".

"Это были тяжелые дни для них. Лакасетт пока еще не тренировался, чувствуя себя неважно. Обамеянг тренировался вчера, но они оба пострадали от вируса", — добавил Артета.


Метки Арсенал, Артета, Брентфорд, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. unclearness 20.08.2021 14:13 # unclearness
    Бля такая охуенная отмазка подкатила для Артеты за проеп в 1 туре

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  2. lahmatyj 20.08.2021 14:10 # lahmatyj
    Брайтон, Брентфорд. Похуй, на "Б" же. Мижуйло как был ебанутым пуканиром, так им и остался.

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