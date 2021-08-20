Мбаппе добавлен в шорт-лист "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" добавил нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в список своих трансферных целей на следующее лето.

Одной из главных задач "Юнайтед" на следующее лето видится приобретение центрального нападающего, особенно в свете вероятного расставания с Эдинсоном Кавани, которому на тот момент будет уже 35.



Можно предположить, что больше всего главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер хочет заполучить Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".



Сульшер уже пытался заманить Холанда, своего бывшего подопечного по "Мольде", на "Олд Траффорд", когда Эрлинг покидал "Ред Булл" полтора года назад, но был обставлен "Боруссией".



Однако высочайшая конкуренция в борьбе за Холанда заставляет "Юнайтед" держать в уме альтернативные варианты. Таковыми для "дьяволов", как утверждает ESPN, являются Харри Кейн из "Тоттенхэма", Лаутаро Мартинес из "Интера", а теперь и Мбаппе.



Килиан уже вступил в заключительный год по своему контракту с ПСЖ и подписывать новое соглашение не планирует. "Реал" открыто выражает интерес к 22-летнему французу, но все еще может столкнуться с конкуренцией — причем не только "Юнайтед".