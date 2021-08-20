Мбаппе добавлен в шорт-лист "Юнайтед"

Килиан Мбаппе "Манчестер Юнайтед" добавил нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в список своих трансферных целей на следующее лето.

Одной из главных задач "Юнайтед" на следующее лето видится приобретение центрального нападающего, особенно в свете вероятного расставания с Эдинсоном Кавани, которому на тот момент будет уже 35.

Можно предположить, что больше всего главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер хочет заполучить Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

Сульшер уже пытался заманить Холанда, своего бывшего подопечного по "Мольде", на "Олд Траффорд", когда Эрлинг покидал "Ред Булл" полтора года назад, но был обставлен "Боруссией".

Однако высочайшая конкуренция в борьбе за Холанда заставляет "Юнайтед" держать в уме альтернативные варианты. Таковыми для "дьяволов", как утверждает ESPN, являются Харри Кейн из "Тоттенхэма", Лаутаро Мартинес из "Интера", а теперь и Мбаппе.

Килиан уже вступил в заключительный год по своему контракту с ПСЖ и подписывать новое соглашение не планирует. "Реал" открыто выражает интерес к 22-летнему французу, но все еще может столкнуться с конкуренцией — причем не только "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 741

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  1. zhanik7 20.08.2021 13:41 # zhanik7
    Вроде он уже с Реалом договорился...

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  2. isidro 20.08.2021 13:13 # isidro
    В Юнайтед всегда играли выдающиеся французы, так что велком

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  3. slash-lfc 20.08.2021 13:03 # slash-lfc
    Муму идеально было бы чемпик е6нуть в этом сезоне и след летом оформить одного из этих топарей, но увы, у Олега другое мнение на этот счёт, потому один отправится в Баварию, другой в Пидрид

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