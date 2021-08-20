Гари Кэхилл перешел в "Борнмут"

Защитник Гари Кэхилл присоединился к "Борнмуту" на правах свободного агента.

Последние два сезона Кэхилл провел в "Кристал Пэлас", сыграв 45 матчей в Премьер-Лиге, однако ранее этим летом контракт Гари истек, а новую сделку ветеран не дождался.



В итоге Кэхилл отправился в "Борнмут", где получил контракт на один год. 35-летний англичанин постарается своим опытом помочь команде Скотта Паркера выйти из Чемпионшипа наверх.



За свою карьеру Кэхилл провел 394 матча в Премьер-Лиге, что делает его 42-м лучшим игроком по этому показателю. Помимо "Пэлас", Гари также довелось выступать за "Астон Виллу", "Болтон" — и, конечно, "Челси", с которым он выиграл все возможные трофеи.