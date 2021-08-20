Эдегор вернулся в "Арсенал"
"Арсенал" подтвердил приобретение полузащитника "Реала" Мартина Эдегора. Сделка оценивается в 34 миллиона фунтов, включая бонусы.
Эдегор стал большой трансферной целью для "Арсенала" после того, как достойно провел у "канониров" вторую половину прошлого сезона на правах аренды, сыграв 20 матчей во всех соревнованиях и забив два гола.
Переговоры о возвращении Эдегора были непростыми — одно время казалось, что "Реал" оставит Мартина у себя. Однако в конце концов Королевский клуб смягчил свою позицию и отпустил игрока.
22-летний норвежец заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт и получил 8-й номер, но в воскресный матч Премьер-Лиги против "Челси" пропустит.
Добавим, Эдегор находился в "Реале" со своих 16 лет. За это время он сыграл только восемь матчей Ла Лиги за клуб, несколько раз побывав в аренде.
20.08.2021 11:00
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Император!
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хз...по мне так ничего особого не показал, ну было пару хороших пасов, но даже не уровень того же Озила
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доволен трансферным окном в принципе.
повезло синим чмырям что Ляка, Мартин и Виллиан вне заявки и Парти на травме.
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Артета строит молодую и перспективную команду на будущее
Но тренеровать ее скорее всего будет кто то другой)
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Не потянул уровень топ клуба, поэтому решил перейти в середняк
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хоть цена более менее адекватная
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