Эдегор вернулся в "Арсенал"

"Арсенал" подтвердил приобретение полузащитника "Реала" Мартина Эдегора. Сделка оценивается в 34 миллиона фунтов, включая бонусы.

Эдегор стал большой трансферной целью для "Арсенала" после того, как достойно провел у "канониров" вторую половину прошлого сезона на правах аренды, сыграв 20 матчей во всех соревнованиях и забив два гола.



Переговоры о возвращении Эдегора были непростыми — одно время казалось, что "Реал" оставит Мартина у себя. Однако в конце концов Королевский клуб смягчил свою позицию и отпустил игрока.



22-летний норвежец заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт и получил 8-й номер, но в воскресный матч Премьер-Лиги против "Челси" пропустит.



Добавим, Эдегор находился в "Реале" со своих 16 лет. За это время он сыграл только восемь матчей Ла Лиги за клуб, несколько раз побывав в аренде.