Эдегор вернулся в "Арсенал"

Мартин Эдегор "Арсенал" подтвердил приобретение полузащитника "Реала" Мартина Эдегора. Сделка оценивается в 34 миллиона фунтов, включая бонусы.

Эдегор стал большой трансферной целью для "Арсенала" после того, как достойно провел у "канониров" вторую половину прошлого сезона на правах аренды, сыграв 20 матчей во всех соревнованиях и забив два гола.

Переговоры о возвращении Эдегора были непростыми — одно время казалось, что "Реал" оставит Мартина у себя. Однако в конце концов Королевский клуб смягчил свою позицию и отпустил игрока.

22-летний норвежец заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт и получил 8-й номер, но в воскресный матч Премьер-Лиги против "Челси" пропустит.

Добавим, Эдегор находился в "Реале" со своих 16 лет. За это время он сыграл только восемь матчей Ла Лиги за клуб, несколько раз побывав в аренде.


Метки Арсенал, Реал, трансферы, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2021 11:00

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  1. c1886- 20.08.2021 11:54 # c1886-
    WELCOME HOME!!!

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  2. alexomck 20.08.2021 11:53 # alexomck
    Император!

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  3. irbis85 20.08.2021 11:44 # irbis85
    хз...по мне так ничего особого не показал, ну было пару хороших пасов, но даже не уровень того же Озила

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  4. easports 20.08.2021 11:32 # easports
    доволен трансферным окном в принципе.

    повезло синим чмырям что Ляка, Мартин и Виллиан вне заявки и Парти на травме.

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  5. unclearness 20.08.2021 11:13 # unclearness
    Артета строит молодую и перспективную команду на будущее
    Но тренеровать ее скорее всего будет кто то другой)

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  6. division 20.08.2021 11:11 # division
    Не потянул уровень топ клуба, поэтому решил перейти в середняк

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  7. arsenalbigfan 20.08.2021 11:07 # arsenalbigfan
    хоть цена более менее адекватная

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