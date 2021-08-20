Сильвестр: "Сульшер обязан завоевать трофей в этом сезоне"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Микаэль Сильвестр считает, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер обязан завоевать трофей в этом сезоне.
"Юнайтед" пока ничего не выиграл за два с половиной года работы Сульшера, хотя поучаствовал в нескольких полуфиналах, а в мае противостоял "Вильярреалу" в финале Лиги Европы.
По мнению Сильвестра, ждать больше нельзя, и Сульшер будет под давлением в сезоне 2021/22.
"Оле Гуннар Сульшер обязан завоевать трофей в этом сезоне. Ради игроков, ради себя и ради клуба, потому что это в ДНК "Манчестер Юнайтед". Они были так близки к победе в Лиге Европы в прошлом сезоне, и я уверен, это придаст им мотивации в этом году, чтобы все-таки достичь цели".
"У этой команды есть все ингредиенты, чтобы выигрывать трофеи и быть успешной, однако важно проявить себя в нужный момент и довести начатое до конца. Если они избегут эпидемии травм и будут оставаться в форме, это может быть хороший сезон".
"Оле Гуннар Сульшер обязан завоевать трофей в этом сезоне, и он осознает это", — цитирует Сильвестра Manchester Evening News.
20.08.2021 10:00
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Это да... без трофея Сульшера попрут в конце сезона
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