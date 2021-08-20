Рэднапп: "Это игра в покер для Леви"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп заявил, что ситуация с нападающим Харри Кейном сродни "игре в покер" для президента "шпор" Даниэля Леви.

Согласно слухам, Кейн отважился на прямой конфликт с Леви, требуя от того соблюсти их джентльменскую договоренность, позволяющую Харри беспрепятственно перейти в "Манчестер Сити".



Рэднапп ожидает, что в конце концов трансфер Кейна состоится — просто Леви хочет получить максимальную компенсацию за своего лучшего игрока.



"Даниэль обожает это. Это игра в покер для него. В этом он успешен. Заключая сделку, он выжмет из "Манчестер Сити" все — до последней капли".



"Если у них и есть какая-то договоренность, все должно быть прописано на бумаге. А если этого нет, и нет согласованной суммы, то Даниэль развернется и скажет: "Да, я говорил, ты можешь уйти, но это не значит, что ты уйдешь, если кто-то предложит 30 миллионов фунтов!"



"Думаю, сделка состоится. Думаю, это вопрос времени. В конце концов они договорятся, и он перейдет".



"Ему настало время двигаться дальше. Даниэль посмотрит и поймет, что через год Кейн будет на год старше, и никто уже не предложит за него такие деньги, как сейчас".



"Кроме того, они все еще планируют совершить приобретения. Они купили центрального защитника и ищут нападающего. Даниэль не стал бы тратить деньги, не зная, что не сможет их отбить".



"Я ожидаю увидеть Кейна игроком "Манчестер Сити" до закрытия трансферного окна", — сообщил Рэднапп talkSPORT.