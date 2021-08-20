Лингард готов уйти, если не сможет играть регулярно за МЮ
Полузащитник Джесси Лингард собирается уйти из "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна, если не получит гарантий игрового времени.
Почувствовав вкус к регулярной игре в футбол за время аренды в "Вест Хэме", Лингард был одним из лучших игроков "Юнайтед" во время предсезонного периода.
Однако старт новой кампании 28-летний англичанин был вынужден пропустить, заразившись коронавирусом в преддверии матча первого тура Премьер-Лиги против "Лидса".
Сейчас Лингард уже здоров, напомним главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру о себе голом в закрытом товарищеском матче против "Бернли" в минувший вторник.
Теперь Сульшер должен решить, задействует ли Лингарда в воскресенье против "Саутгемптона". Помимо выезда на "Сент-Мэри, "красным дьяволам" еще предстоит сыграть против "Вулверхэмптона" до конца августа.
В этот период Лингард постарается понять, каковы его шансы играть регулярно в "Юнайтед". При негативном для себя сценарии Джесси постарается покинуть "Олд Траффорд", утверждает The Times.
Наиболее вероятным направлением для Лингарда является "Вест Хэм", однако "молотобойцы" не готовы заплатить те 25 миллионов фунтов, в которые оценивается Джесси.
20.08.2021 08:00
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