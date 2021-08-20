Лингард готов уйти, если не сможет играть регулярно за МЮ

Джесси Лингард Полузащитник Джесси Лингард собирается уйти из "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна, если не получит гарантий игрового времени.

Почувствовав вкус к регулярной игре в футбол за время аренды в "Вест Хэме", Лингард был одним из лучших игроков "Юнайтед" во время предсезонного периода.

Однако старт новой кампании 28-летний англичанин был вынужден пропустить, заразившись коронавирусом в преддверии матча первого тура Премьер-Лиги против "Лидса".

Сейчас Лингард уже здоров, напомним главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру о себе голом в закрытом товарищеском матче против "Бернли" в минувший вторник.

Теперь Сульшер должен решить, задействует ли Лингарда в воскресенье против "Саутгемптона". Помимо выезда на "Сент-Мэри, "красным дьяволам" еще предстоит сыграть против "Вулверхэмптона" до конца августа.

В этот период Лингард постарается понять, каковы его шансы играть регулярно в "Юнайтед". При негативном для себя сценарии Джесси постарается покинуть "Олд Траффорд", утверждает The Times.

Наиболее вероятным направлением для Лингарда является "Вест Хэм", однако "молотобойцы" не готовы заплатить те 25 миллионов фунтов, в которые оценивается Джесси.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2021 08:00

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