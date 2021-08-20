"Челси" предложит новый контракт Чалобе
"Челси" собирается начать переговоры с защитником Трево Чалобой.
22-летний Чалоба неожиданно получил возможность проявить себя на старте нового сезона, сыграв против "Вильярреала" на Суперкубок Европы и против "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге.
После блестящего гола Чалобы против "Пэлас" главный тренер "синих" Томас Тухель заявил, что Трево "использовал свой шанс". Позже это нашло подтверждение в конкретных действиях.
Как сообщает Goal, Тухель провел беседу с Чалобой, сообщив тому, что Трево не будет отправлен в аренду, несмотря на интерес ряда клуба, а станет полноценным членом первой команды "Челси".
Закрепить это "синие" собираются с помощью нового контракта — представители молодого англичанина уже приглашены на встречу.
20.08.2021 07:00
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Ля какой рЕпер
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это еще че за чепушила))
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