"Челси" предложит новый контракт Чалобе

"Челси" собирается начать переговоры с защитником Трево Чалобой.

22-летний Чалоба неожиданно получил возможность проявить себя на старте нового сезона, сыграв против "Вильярреала" на Суперкубок Европы и против "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге.



После блестящего гола Чалобы против "Пэлас" главный тренер "синих" Томас Тухель заявил, что Трево "использовал свой шанс". Позже это нашло подтверждение в конкретных действиях.



Как сообщает Goal, Тухель провел беседу с Чалобой, сообщив тому, что Трево не будет отправлен в аренду, несмотря на интерес ряда клуба, а станет полноценным членом первой команды "Челси".



Закрепить это "синие" собираются с помощью нового контракта — представители молодого англичанина уже приглашены на встречу.