Новые лица в Премьер-Лиге. Ромеро, Бэйли, Айер

Продолжаем представление новых игроков, пришедших в Премьер-Лигу этим летом. "Тоттенхэм" сумел подписать сильного аргентинского центрбека Кристиана Ромеро из "Аталанты", "Астон Вилла" усилилась Леоном Бэйли из "Байера", а "Брентфорд" взял в "Селтике" норвежского защитника Кристоффера Айера. От каждого из них ожидают отдачи уже в первом сезоне в Англии.





Кристиан Ромеро



"Аталанта" — "Тоттенхэм". 47 млн. фунтов



Кристиан Ромеро стал одним из главных открытий прошлого сезона в европейском футболе. Парень, который оказался на контракте в "Ювентусе" и не проявив себя там, попал в "Аталанту", был признан лучшим защитником Серии А сезона 2020/21, дебютировал в сборной Аргентины, сразу же став победителем Кубка Америки. На Копа он также был включен в символическую сборную турнира, как и в Серии А, продемонстрировав зрелую и стабильную игру на новом для себя уровне.



Приобрести Ромеро хотели многие топ-клубы Европы, но многих и отпугивали сложности с правами владения на него. Дело в том, что в "Аталанте" он оказался в сентябре 2020 года на правах двухлетней аренды с правом последующего выкупа за 16 млн. евро. "Ювентус", заплативший за аргентинца годом ранее 26 млн. евро "Дженоа", был готов вернуть игрока, чья стоимость стремительно выросла, но был связан обязательствами с "Аталантой". В Бергамо приняли решение активировать пункт о выкупе Ромеро, тут же перепродав игрока в "Тоттенхэм".



"Тоттенхэму" был нужен центральный защитник после ухода Тоби Алдервейрелда, так как колумбиец Давинсон Санчес не отличается стабильностью, а Эрик Дайер более полезен на позиции опорного полузащитника, чем в центре обороны. Даже после покупки Ромеро, клуб не против избавиться от Санчеса, чтобы приобрести еще одного нового центрального защитника. Колумбиец способен выдать очень надежную игру, как в поединке с "Манчестер Сити", но уже в следующем матче совершит ряд результативных ошибок, что с ним происходит регулярно.



Ромеро — категорически непубличный игрок, крайне редко дающий интервью и ничего не рассказывающий о своих родственниках и детских годах. Он начинал свою карьеру в академии "Бельграно", но провел в Аргентине всего 19 матчей, прежде чем его заметили скауты "Дженоа". Всего лишь одного сезона в Серии А было достаточно, чтобы на Ромеро обратил внимание "Ювентус", но за клуб из Турина Ромеро так и не сыграл ни одного матча, хоть и принадлежал ему с лета 2019 года. Сначала Ромеро продолжил выступления в "Дженоа", играя на правах аренды, а затем перешел в "Аталанту" на описанных выше условиях.



Ромеро — тактически грамотный центральный защитник, который способен быстро адаптироваться к Премьер-Лиге, так как обладает неплохими скоростными качествами. Его прогресс в прошлом сезоне был связан с попаданием в "Аталанту", где созданы все условия для профессионального роста талантливых игроков. В первую очередь команда Гасперини славится тем, что тут игроки раскрываются с лучшей стороны даже на новых для себя позициях. Все это — следствие очень удачной работы главного тренера "бергамаски" в первую очередь с тактикой и тактическим образованием игроков. Физически же Ромеро находится в том возрасте, когда ему не страшны нагрузки Премьер-Лиги, да и Нуну Эшпириту Санту, как и Гасперини, относится к категории специалистов, которые делают большой упор на тактику и нуждаются в игроках, способных понимать тренерскую мысль с полуслова.



Леон Бэйли



"Байер" — "Астон Вилла". 30 млн. фунтов



Леон Бэйли уже пару лет относится к категории игроков, за которыми следят большие клубы, но подписать его удалось амбициозной, но не играющей в Европе "Астон Вилле". Такой вариант для развития карьеры был выбран самим Бэйли, его агентом, а также отчимом Крейгом Батлером не случайно — игрок с ямайскими корнями давно хотел перебраться в Премьер-Лигу, но надеялся попасть в клуб, где будет регулярно играть.



Удивительно, но один из самых больших проспектов европейского футбола последних лет в свое время был отвергнут одной из самых плодотворных европейских футбольных академий. Когда Крейг Батлер взял Леона и двух его сводных братьев Кайла и Кевона и отправился в путешествие в Европу из Ямайки, первым пунктом назначения для них был Зальцбург, где парням был обещан просмотр в местном "Ред Булле".



Представьте себе сценарий: одна сумка для вещей четырех человек, банка тунца, майонез и буханка хлеба на ужин — для четверых. Общежитие, автобус, замерзшее поле, еще один хостел, и все повторяется вновь и вновь. Зальцбург в феврале не был похож на Ямайку, и парням не удалось проявить себя в таких условиях. Это было не самое удачное начало для жизни в Европе, но Крейг Батлер верил в своих парней — он был директором академии "Феникс" на Ямайке, где занимались дети, нуждавшиеся в поддержке. Бэйли жил с Батлером с пяти лет и был одним из примерно 20 детей, усыновленных Крейгом.



Даже добраться до Европы было очень сложно — Батлер заложил свой дом и машину, чтобы содержать академию, но существовала она в основном за счет щедрого пожертвования в 1 миллион ямайских долларов (около 6,000 фунтов стерлингов) от товарища Крейга. Сводить концы с концами в Европе было непросто, а временами практически невозможно, но компания продолжила свое отчаянное путешествие, побывав на просмотре в бесчисленном количестве клубов.



"Ред Булл" не стал подписывать Бэйли, но все же направил его в один из своих партнерских клубов — "Лиферинг", где начинали свой путь многие таланты, засветившиеся затем в Зальцбурге. В 2012 году Леон заинтересовал "Генк", но возникли проблемы с контрактом для ямайца — бельгийцы могли его подписать только в момент наступления 18-летия. Причем "Генк" хотел подписать только Леона, но Крейг Батлер настаивал на том, чтобы взяли всех троих его сыновей, не желая разлучать их в этом возрасте. Также его интересовало плотное сотрудничество с академией в Ямайке, чего ему в Бельгии не могли обещать.



В итоге "Генк" все же дождался момента, когда смог заполучить Бэйли, но предшествовала этому дикая история с исчезновением отца Леона. Он отправился в Мексику по делам, отчасти связанным с легализацией детей в Бельгии, но пропал на четыре месяца. Как оказалось позже, его похитили, ограбили и выпустили в пустыне без единого пенни, а Леон и его братья пребывали в неведении все это время. Благо, "Генк" взял на себя ответственность за мальчиков и обеспечил их пребывание в академии в столь отчаянный момент.



К тому времени, как Батлер вернулся в Бельгию, он был разорен. И тут же к нему поступило предложение от "Стандарда", которое могло решить все финансовые проблемы семьи. Несмотря на всю поддержку "Генка", Батлер готов был принять предложение клуба из Льежа, но в итоге после специального заседания руководства бельгийского футбола было принято решение отправить Батлера и его отпрысков домой.



Вернулся Бэйли в Европу только в 17 лет, и тем клубом, который хотел его подписать был "Аякс". Подписать контракт с Леоном все еще не представлялось возможным, и голландцы отправили Леона и его братьев на стажировку в словацкий "Тренчин", которым руководил товарищ Йохана Кройффа Чен Ла Линг. Но в итоге Бэйли так и не доехал до Амстердама — он оказался все в том же "Генке", который в сложный для семьи момент помог мальчикам.



Бэйли заиграл в основном составе бельгийского клуба, обладавшего на тот момент лучшим подбором молодых игроков в стране, мгновенно — уже в первом сезоне он забил шесть мячей в чемпионате Бельгии, превратившись в культового героя. Уже в первом сезоне Бэйли признали лучшим молодым игроком чемпионата Бельгии — все многолетние мытарства Леона стали для него отличной мотивацией, когда парень наконец смог проявить себя на футбольном поле.



"Генк" очень быстро смог заработать на Леоне, когда в январе 2017 года продал его в Леверкузен за 20 млн. евро. Хоть в тот момент Бэйли интересовались также "Челси" и "Манчестер Юнайтед", Батлеру хватило мудрости выбрать именно немецкий клуб, где Леон смог сразу же заиграть в основе. На адаптацию к Бундеслиге ушло всего полгода, и уже в первом своем полноценном сезоне в "Байере" (2017/18) Леон забил девять мячей — тот результат он повторит и в своей последней кампании в Леверкузене.



"Астон Вилла" приобрела игрока, обладающего приличной скоростью, отличным дриблингом и всегда нацеленного на создание опасных моментов. Леон был стабилен в "Байере" на протяжении четырех сезонов, регулярно забивал и отдавал голевые передачи, и нет сомнений в том, что в Премьер-Лиге он адаптируется так же быстро, как и в немецком чемпионате. Ему только 24 года, и в карьере Леона все еще присутствует большой простор для прогресса — если он сможет проявить себя в Бирмингеме, нет сомнений, что через пару сезонов окажется в клубе из Лиги Чемпионов.



Кристоффер Айер



"Селтик" — "Брентфорд". 13.5 млн. фунтов



В чемпионате Шотландии сейчас не так уж много кадров, достойных внимания клубов Премьер-Лиги, но все же как минимум среди защитников тут есть игроки, способные усилить команды высшего английского дивизиона. Пример Виргила Ван Дейка, созревшего для игры в Премьер-Лиге как раз в Шотландии, а также персоны Эндрю Робертсона и Кирана Тирни подтверждают тот факт, что как минимум с защитниками в шотландской лиге все не так уж плохо.



Новичок "Брентфорда" Кристоффер Айер по умолчанию был интересен многим клубам Премьер-Лиги еще до того, как его приобрел в норвежском "Старте" "Селтик" в 2016 году. Его рост в 198 см намекает на то, что этот игрок может быть эффективным оружием при стандартах, а так как "Брентфорд" уделяет большое внимание этому компоненту в футболе, неудивительно, что именно "пчелы" решились отдать 13.5 млн. фунтов за высоченного норвежского защитника.



Сильные стороны Криса (так называли Айера в "Селтике") были отлично представлены при его представлении в новой команде. Томас Франк, менеджер "Брентфорда": "Мы хотели получить еще одного центрального защитника, и Крис был нашим первым выбором. Мы думаем, что он идеально подходит для этой конкретной позиции, к тому же он хорошо работает с мячом".



"Крис очень собран и умеет делать точные передачи между линиями. Его качество передач при выводе мяча из обороны очень высокое. Как защитник, он обладает необходимой физической силой, чтобы выигрывать воздушные дуэли — в шотландской лиге он был одним из лучших в этом компоненте. Он может помочь нам в обеих штрафных площадках, он очень силен в воздухе".



"Он в хорошем возрасте для игрока. И мы думаем, что он сразу вступит в игру и будет готов выступать в Премьер-Лиге. Но он также хорош для того, чтобы передавать опыт партнерам. Он может развиваться как игрок, и Брентфорд вместе с ним способен перейти на новый уровень в ближайшие годы".



Расмус Анкерсен, спортивный директор "Брентфорда" добавил: "Кристоффер очень хорошо изучен нашей селекционной службой. В нашем резюме по нему стоят галочки по всем пунктам, которые мы хотели видеть у центрального защитника — на поле и за его пределами. Само собой, что у игрока есть и большой простор для прогресса. Мы действительно рады, что Кристоффер решил связать свое будущее с "Брентфордом".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru