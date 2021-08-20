Бернарду Силва отказался от перехода в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва дал знать своему клубу, что не собирается становиться разменной монетой в сделке по переходу нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна к "горожанам".

Ранее эти летом главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что Силва — один из нескольких несчастных игроков, желающих покинуть "Этихад".



Используя Бернарду или кого-нибудь другого из своих игроков, "горожане" надеялись снизить установленную на отметке в 150 миллионов фунтов цену за Кейна.



Как сообщает The Athletic, на текущей неделе агент 27-летнего португальца Жорже Мендеш побывал в Манчестере, пытаясь найти решение для своего клиента.



Мендеш несколько дней с глазу на глаз общался с боссами "Сити", дав понять, что Силва против перехода в "Тоттенхэм" и предпочитает продолжить карьеру в Испании.



"Горожане" готовы удовлетворить желание Бернарду насчет Ла Лиги, но только если насчет экс-игрока "Монако" поступит правильное предложение.