"Тоттенхэм" дебютировал в Лиге Конференций с поражения 1:0 в гостях у "Пасуш де Феррейры".

В стартовом составе "шпор" не оказалось ни одного игрока, который бы вышел с первых минут против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье.



Зато главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту устроил дебюты для Брайана Хиля и Кристиана Ромеро. Как раз последний и упустил Лукаса Силву, когда тот забивал единственный гол перед самым перерывом.



За все 90 минут "шпоры" не нанесли ни одного удара в створ. Ответный матч раунда плей-офф квалификации пройдет через неделю в Лондон.



"Пасуш де Феррейра" (Португалия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:0 (1:0)



Гол: Лукас Силва 45.



"Тоттенхэм": Голлини, Картер-Викерс (Паскочи 87), Ромеро, Дэвис, Дохерти, Ло Чельсо, Уинкс, Райан Сессеньон (Беннетт 81), Джон (Кларк 45), Хиль, Скарлетт.