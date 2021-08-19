Обамеянг, Лакасетт, Виллиан и Рунарссон заразились COVID-19

"Арсенал", наконец, назвал истинную причину, почему нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт неожиданно пропустили матч Премьер-Лиги против "Брентфорда".

Объясняя отсутствие двух своих звездных нападающих в заявке в прошлую пятницу, главный тренер "канониров" Микель Артета лишь сослался на "плохое самочувствие".



В прессе даже поползли слухи, что Артета поссорился с Обамеянгом и Лакасеттом, которые теперь могут покинуть "Эмирейтс" до закрытия трансферного окна.



Однако сегодня "Арсенал" объявил, что на самом деле Обамеянг с Лакасеттом, а также вингер Виллиан и голкипер Алекс Рунарссон заразились коронавирусом.



При этом Обамеянг уже поправился и, сдав отрицательный тест, теперь возвращается к тренировкам. Лакасетт и Рунарссон все еще восстанавливаются и воскресный матч против "Челси" точно пропустят. Виллиан пока находится под вопросом.



Что касается полузащитника Томаса Партея, то он планирует к концу августа возобновить тренировки после перенесенной травмы лодыжки.