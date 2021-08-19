Обамеянг, Лакасетт, Виллиан и Рунарссон заразились COVID-19

Александр Лакасетт и Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал", наконец, назвал истинную причину, почему нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт неожиданно пропустили матч Премьер-Лиги против "Брентфорда".

Объясняя отсутствие двух своих звездных нападающих в заявке в прошлую пятницу, главный тренер "канониров" Микель Артета лишь сослался на "плохое самочувствие".

В прессе даже поползли слухи, что Артета поссорился с Обамеянгом и Лакасеттом, которые теперь могут покинуть "Эмирейтс" до закрытия трансферного окна.

Однако сегодня "Арсенал" объявил, что на самом деле Обамеянг с Лакасеттом, а также вингер Виллиан и голкипер Алекс Рунарссон заразились коронавирусом.

При этом Обамеянг уже поправился и, сдав отрицательный тест, теперь возвращается к тренировкам. Лакасетт и Рунарссон все еще восстанавливаются и воскресный матч против "Челси" точно пропустят. Виллиан пока находится под вопросом.

Что касается полузащитника Томаса Партея, то он планирует к концу августа возобновить тренировки после перенесенной травмы лодыжки.


Метки Арсенал, Виллиан, Лакасетт, Обамеянг, Рунарссон

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2021 23:00

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  1. aliluya-nn 19.08.2021 23:16 # aliluya-nn
    Когда уж в Англию Спутник-то завезут? ..что-то их вакцины ни хрена не работают

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