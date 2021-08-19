"Лион" арендовал Эмерсона у "Челси"

Крайний защитник "Челси" Эмерсон Палмери отправился в аренду в "Лион", где проведет сезон 2021/22.

Эмерсон принадлежит "Челси" с 2018 года, когда он был куплен у "Ромы". Итальянец бразильского происхождения так и не смог утвердиться основным игроком на "Стэмфорд Бридж" из-за конкуренции со стороны Маркоса Алонсо и Бена Чилуэлла.



За три с половиной года в "Челси" 27-летний Эмерсон сыграл 71 матч, забив два гола и отдав пять результативных передач.



В новом сезоне Эмерсон будет выступать за "Лион", которому это обойдется в 500 тысяч евро (428 тыс. фунтов). В будущем за счет бонусов арендная плата может вырасти еще на 500 тыс. евро.