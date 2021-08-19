Уорд-Проуз связал свое будущее с "Саутгемптоном" до 2026 года

Капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз развеял слухи насчет возможного ухода из клуба, заключив новый пятилетний контракт.

Лишь на прошлой неделе пресса сообщала об интересе к Уорд-Проузу со стороны "Тоттенхэма" и "Астон Виллы".



Однако "Саутгемптон", лишившийся этим летом защитника Янника Вестергора и нападающего Данни Ингса, смог удержать Джеймса.



26-летний полузащитник, сыгравший 323 матча за "святых", связал свое будущее с клубом до 2026 года и дал ясно понять, что никуда уходить не собирается.



"Я еще не закончил здесь, я все еще могу многое дать этому футбольному клубу, и я хочу вести эту команду вперед, чтобы отблагодарить клуб за доверие, которое мне оказывается с моих восьми лет", — сообщил Уорд-Проуз.