Юрген Клопп заступился за геев
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил против песен и кричалок своих фанатов, направленных на дискриминацию геев.
В минувший уикенд фанаты "Ливерпуля" оскорбили полузащитника "Норвича" Билли Гилмора, назвав того "мальчиком по вызову".
Та кричалка задела чувства гомосексуалистов, болеющих за "Ливерпуль", а клуб назвал ее "оскорбительной и неуместной". По мнению Клоппа, от таких вещей нужно отказаться.
"Я никогда не понимал, зачем вам распевать песни против кого-либо на футбольном стадионе. Вообще-то, это легко — легко решить, что тебе больше не нужно это распевать. В этом нет необходимости".
"Конечно, это доставляет дискомфорт части наших болельщиков. Для наших болельщиков и для меня это значит только одно: с этим нужно заканчивать".
"Я могу представить, что сейчас найдутся люди, которые скажут: "Да ладно тебе, мы просто задираем их". Но в это-то и проблема: зачастую мы не понимаем сути".
"Теперь мы должны решить, что это больше не наша песня. Я не хочу ее слышать, и на то есть много причин".
"Я слышал, как на стадионе распевают песни в честь Бобби Фирмино, Мо Салаха, а также, конечно, "You'll Never Walk Alone". От этого у тебя мурашки по коже, это подстегивает тебя. Другие же песни — пустая трата времени", — цитирует Клоппа ESPN.
19.08.2021 21:00
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Последние комментарии:
Вся фапловская портовая пидоросня ликует
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Шконониры довольны, хоть кто-то заступается за них.
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где фапловские адвокаты клопа
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За Гилмора что ли?
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Зачем защищаешь гпенсов очкастый даун
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Тупая скузня постоянно форсит нелепые и безосновательные мадридские слухи о Гвардиоле и Фигу, а тренер их любимого ЛГБТпуля по факту и общедоступной информации открытый лгбт-активист пид*рас, принесший в АПЛ радужные ценности и первый начавший агитировать за БЛМ. Сейчас вот клопка опять за геев и прочих скаузеров впрягается, лол. Просто конченные портовые ху*сосы, ору с этой заднеприводной колбасной швали. Вам всем место на страпоне, скузня!
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Ливер за арсенал?
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любой тренер защищает своих игроков, что в этом такого?
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физрук садомит...
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Вот и корм местной фауне Миха подкинул :)
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