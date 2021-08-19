Юрген Клопп заступился за геев

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил против песен и кричалок своих фанатов, направленных на дискриминацию геев.

В минувший уикенд фанаты "Ливерпуля" оскорбили полузащитника "Норвича" Билли Гилмора, назвав того "мальчиком по вызову".

Та кричалка задела чувства гомосексуалистов, болеющих за "Ливерпуль", а клуб назвал ее "оскорбительной и неуместной". По мнению Клоппа, от таких вещей нужно отказаться.

"Я никогда не понимал, зачем вам распевать песни против кого-либо на футбольном стадионе. Вообще-то, это легко — легко решить, что тебе больше не нужно это распевать. В этом нет необходимости".

"Конечно, это доставляет дискомфорт части наших болельщиков. Для наших болельщиков и для меня это значит только одно: с этим нужно заканчивать".

"Я могу представить, что сейчас найдутся люди, которые скажут: "Да ладно тебе, мы просто задираем их". Но в это-то и проблема: зачастую мы не понимаем сути".

"Теперь мы должны решить, что это больше не наша песня. Я не хочу ее слышать, и на то есть много причин".

"Я слышал, как на стадионе распевают песни в честь Бобби Фирмино, Мо Салаха, а также, конечно, "You'll Never Walk Alone". От этого у тебя мурашки по коже, это подстегивает тебя. Другие же песни — пустая трата времени", — цитирует Клоппа ESPN.


Метки болельщики, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 927

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Последние комментарии:




  1. slava-man-utd 19.08.2021 22:14 # slava-man-utd
    Вся фапловская портовая пидоросня ликует

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  2. chelsea88 19.08.2021 21:48 # chelsea88
    Шконониры довольны, хоть кто-то заступается за них.

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  3. manutd-20champ 19.08.2021 21:42 # manutd-20champ
    где фапловские адвокаты клопа

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  4. sausage 19.08.2021 21:28 # sausage
    За Гилмора что ли?

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  5. chr1s8rown 19.08.2021 21:15 # chr1s8rown
    Зачем защищаешь гпенсов очкастый даун

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  6. true-manc 19.08.2021 21:14 # true-manc
    Тупая скузня постоянно форсит нелепые и безосновательные мадридские слухи о Гвардиоле и Фигу, а тренер их любимого ЛГБТпуля по факту и общедоступной информации открытый лгбт-активист пид*рас, принесший в АПЛ радужные ценности и первый начавший агитировать за БЛМ. Сейчас вот клопка опять за геев и прочих скаузеров впрягается, лол. Просто конченные портовые ху*сосы, ору с этой заднеприводной колбасной швали. Вам всем место на страпоне, скузня!

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  7. asnural 19.08.2021 21:10 # asnural
    Ливер за арсенал?

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  8. wengerrrro 19.08.2021 21:07 # wengerrrro
    любой тренер защищает своих игроков, что в этом такого?

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  9. kojan 19.08.2021 21:06 # kojan
    физрук садомит...

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  10. suddenly 19.08.2021 21:04 # suddenly
    Вот и корм местной фауне Миха подкинул :)

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