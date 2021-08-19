Юрген Клопп заступился за геев

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил против песен и кричалок своих фанатов, направленных на дискриминацию геев.

В минувший уикенд фанаты "Ливерпуля" оскорбили полузащитника "Норвича" Билли Гилмора, назвав того "мальчиком по вызову".



Та кричалка задела чувства гомосексуалистов, болеющих за "Ливерпуль", а клуб назвал ее "оскорбительной и неуместной". По мнению Клоппа, от таких вещей нужно отказаться.



"Я никогда не понимал, зачем вам распевать песни против кого-либо на футбольном стадионе. Вообще-то, это легко — легко решить, что тебе больше не нужно это распевать. В этом нет необходимости".



"Конечно, это доставляет дискомфорт части наших болельщиков. Для наших болельщиков и для меня это значит только одно: с этим нужно заканчивать".



"Я могу представить, что сейчас найдутся люди, которые скажут: "Да ладно тебе, мы просто задираем их". Но в это-то и проблема: зачастую мы не понимаем сути".



"Теперь мы должны решить, что это больше не наша песня. Я не хочу ее слышать, и на то есть много причин".



"Я слышал, как на стадионе распевают песни в честь Бобби Фирмино, Мо Салаха, а также, конечно, "You'll Never Walk Alone". От этого у тебя мурашки по коже, это подстегивает тебя. Другие же песни — пустая трата времени", — цитирует Клоппа ESPN.