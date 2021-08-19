Бэмфорд заключил новый контракт с "Лидсом"

Нападающий "Лидса" Патрик Бэмфорд заключил со своим клубом новый контракт до 2026 года.

Предыдущий контракт Бэмфорда истекал уже следующим летом, и ранее ходили слухи об интересе к Патрику со стороны других клубов — например, "Тоттенхэма" и "Ливерпуля".



Однако 27-летний англичанин, забивший 17 голов в прошлом сезоне в рамках Премьер-Лиги, сохранил верность клубу с "Элланд Роуд".



Бэмфорд выступает за "Лидс" после своего перехода из "Мидлсбро" за 10 миллионов фунтов. За это время он сыграл 111 матчей и забил 43 гола.



"Мы разговаривали об этом еще в конце прошлого сезона, и я хотел уладить это как можно скорее — до старта нового сезона. Из-за Евро возникла задержка, потому что каждый был занят. Потребовалось чуть больше времени, но я рад, наконец, связать свое долгосрочное будущее с клубом", — сообщил Бэмфорд.