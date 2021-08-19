Де Брюйне, Жоржиньо и Канте номинированы на звание Игрока Года по версии УЕФА

Нголо Канте и Жоржиньо Полузащитники Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Жоржиньо с Нголо Канте из "Челси" вошли в финальный шорт-лист на звание Игрока Года по версии УЕФА.

26 августа в Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов, и тогда же УЕФА назовет лучшего игрока по итогам сезона 2020/21.

Также сегодня были названы имена семи игроков, которые вошли в топ-10, но не попали в финальный шорт-лист. Ими стали:

4. Лионель Месси ("Барселона"/ ПСЖ и сборная Аргентины) — 148 баллов
5. Роберт Левандовски ("Бавария" и сборная Польши) — 140 баллов
6. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/ПСЮ и сборная Италии) — 49 баллов
7. Килиан Мбаппе (ПСЖ и сборная Франции) — 31 балл
8. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити" и сборная Англии) — 18 баллов
9. Криштиану Роналду ("Ювентус" и сборная Португалии) — 16 баллов
10. Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд" и сборная Норвегии) — 15 баллов

А за звание Тренера Года поспорят Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Роберто Манчини из сборной Италии и Томас Тухель из "Челси". В финальный шорт-лист не вошли:

4. Унаи Эмери ("Вильярреал") — 64 балла
5. Диего Симеоне ("Атлетико") — 29 баллов
6. Антонио Конте ("Интер"/без клуба) — 19 баллов
7. Гарет Саутгейт (сборная Англии) — 18 баллов
8. Кристоф Гальтье ("Лилль"/"Ницца") — 16 баллов
9. Оле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед") — 14 баллов
10. Каспер Юльманн (сборная Дании) — 11 баллов

Добавим, оба шорт-листа определялись посредством голосования тренеров сборных и клубов, а также журналистов. В прошлом году обе награды ушли в "Баварию" — Роберту Левандовски и Ханси Флику.


Метки награды, тренеры, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2021 19:00

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  1. meshuggah 19.08.2021 20:10 # meshuggah
    Императоры
    Ни одного форварда в тройке)

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  2. ganinilyha 19.08.2021 20:06 # ganinilyha
    Все рофлили, а Жоржиньо получит. Жаль Франция обосралась, так бы Канте без вариантов.

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  3. m-ballack 19.08.2021 19:50 # m-ballack
    Ну тут Жорж, очевидно, как бы смешно ни звучало.

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  4. lpool1 19.08.2021 19:45 # lpool1
    Что здесь делает неудачник

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  5. jirrort 19.08.2021 19:34 # jirrort
    Изи для Канте

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  6. kazakh12 19.08.2021 19:28 # kazakh12
    Какой ещё дебрене, что он сделал полезного вообще, массовка лишь

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  7. true-manc 19.08.2021 19:16 # true-manc
    > за звание Тренера Года поспорят Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Роберто Манчини из сборной Италии

    КОРОЛИ!!!

    А скаузерский лгбт-активист клопка сосёт под шконкой и завидует их успеху)))

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  8. chelsea88 19.08.2021 19:11 # chelsea88
    Капец гейгуннеры завидуют нам. Их никчёмный гейклуб аснл в дерьме, середняки е6аные. А короли Лондона и Европы Челси регулярно выигрывают трофеи, наши игроки в топ-3 по версии УЕФА...
    Поэтому завидуйте педики радужные, и сидите молча под шконарём)

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  9. true-manc 19.08.2021 19:10 # true-manc
    > Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити"

    КОРОЛЬ!!!

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  10. alexomck 19.08.2021 19:06 # alexomck
    пофиг на этот шлак, ЗМ все равно Месси получит.

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  11. division 19.08.2021 19:01 # division
    Канте ЗМ!

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