Де Брюйне, Жоржиньо и Канте номинированы на звание Игрока Года по версии УЕФА

Полузащитники Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Жоржиньо с Нголо Канте из "Челси" вошли в финальный шорт-лист на звание Игрока Года по версии УЕФА.

26 августа в Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов, и тогда же УЕФА назовет лучшего игрока по итогам сезона 2020/21.



Также сегодня были названы имена семи игроков, которые вошли в топ-10, но не попали в финальный шорт-лист. Ими стали:



4. Лионель Месси ("Барселона"/ ПСЖ и сборная Аргентины) — 148 баллов

5. Роберт Левандовски ("Бавария" и сборная Польши) — 140 баллов

6. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/ПСЮ и сборная Италии) — 49 баллов

7. Килиан Мбаппе (ПСЖ и сборная Франции) — 31 балл

8. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити" и сборная Англии) — 18 баллов

9. Криштиану Роналду ("Ювентус" и сборная Португалии) — 16 баллов

10. Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд" и сборная Норвегии) — 15 баллов



А за звание Тренера Года поспорят Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Роберто Манчини из сборной Италии и Томас Тухель из "Челси". В финальный шорт-лист не вошли:



4. Унаи Эмери ("Вильярреал") — 64 балла

5. Диего Симеоне ("Атлетико") — 29 баллов

6. Антонио Конте ("Интер"/без клуба) — 19 баллов

7. Гарет Саутгейт (сборная Англии) — 18 баллов

8. Кристоф Гальтье ("Лилль"/"Ницца") — 16 баллов

9. Оле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед") — 14 баллов

10. Каспер Юльманн (сборная Дании) — 11 баллов



Добавим, оба шорт-листа определялись посредством голосования тренеров сборных и клубов, а также журналистов. В прошлом году обе награды ушли в "Баварию" — Роберту Левандовски и Ханси Флику.