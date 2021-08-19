"Шеффилд Юнайтед" хочет арендовать Диалло

Клуб Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед" заинтересован в аренде вингера "Манчестер Юнайтед" Амада Диалло.

Заполучив Джейдона Санчо ранее этим летом, теперь "красные дьяволы" готовы отпустить Диалло за практикой на сезон 2021/22.



Окончательное решение насчет Амада пока не принято, однако Sky Sports называет "клинков" одним из клубов, желающих обеспечить 19-летнего ивуарийца регулярной игровой практикой.



Прибыв на "Олд Траффорд" в январе из "Аталанты" по согласованной еще в октябре сделке стоимостью 37 миллионов фунтов, Диалло пока сыграл лишь восемь матчей за первую команду МЮ.