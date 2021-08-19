Светская хроника за четверг

Светская хроника "Манчестер Сити" определил альтернативу Харри Кейну. "Атлетико" не продаст Кирана Триппьера. Маркус Рэшфорд возобновит тренировки уже в августе. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Сити" готов переключиться на нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича, если не сможет заполучить Харри Кейна из "Тоттенхэма". (Firenze Viola)

"Тоттенхэм" активизировался в переговорах о покупке защитника "Фиорентины" Николы Миленковича, из борьбы за которого вышел "Вест Хэм". (The Times)

"Челси" будет сложнее заполучить Жюля Кунде после того, как отступные по контракту защитника с "Севильей" выросли до 76 миллионов фунтов. (Daily Star)

"Ливерпуль" может отказаться от покупки Ренату Санчеша из-за полученной полузащитником "Лилля" травмы. (Daily Mirror)

"Арсенал" может купить плеймейкера "Реала" Маркоса Асенсио за 34 млн. фунтов. (Fichajes)

"Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед" было сказано забыть о защитнике Киране Триппьере. (AS)

"Юнайтед" все еще обдумывает приглашение полузащитника до закрытия летнего трансферного окна. (Manchester Evening News)

"Вулверхэмптон" обсуждает покупку португальского защитника "Олимпиакоса" Рубена Семеду, который провел пять месяцев в испанской тюрьме и был приговорен к пяти годам заключения условно за попытку убийства. (The Sun)

"Уотфорд" отказался продать полузащитника Уилла Хьюза в "Кристал Пэлас" за 5 млн. фунтов. (The Sun)

"Ньюкасл" установил цену в 10 млн. фунтов за полузащитника Шона Лонгстаффа, чей контракт истекает следующим летом. (Daily Mail)

"Эвертон" может купить нападающего "Шальке-04" Мэттью Хоппи менее чем за 7 млн. фунтов. (Bild)

Другое

"Сити" ведет переговоры со своим защитником Рубеном Диашем о новом контракте. (The Sun)

Перенесший операцию на плече нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд может возобновить тренировки до конца месяца. (The Sun)

"Проваливай из нашего клуба!" — выкрикнул в адрес Тимо Вернера фанат, прорвавшийся на открытую тренировку "Челси" на "Стэмфорд Бридж". (Daily Mail)

"Юнайтед" потратил 20 млн. фунтов, чтобы привести "Олд Траффорд" в порядок к новому сезону. (Daily Mirror)

УЕФА может отказаться от планов присуждать по две путевки в Лигу Чемпионов, исходя из исторического коэффициента. Это вызывает беспокойство у Премьер-Лиги. (The Times)


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Автор mihajlo   

Дата 19.08.2021 14:00

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  1. frisby 19.08.2021 15:06 # frisby
    "Проваливай из нашего клуба!" — выкрикнул в адрес Тимо Вернера фанат, прорвавшийся на открытую тренировку "Челси" на "Стэмфорд Бридж".

    типикал быдло рентбой из залупенси))) Вопрос не для тупых - КАК можно прорваться на ОТКРЫТУЮ тренировку?)))

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  2. makeewadim 19.08.2021 14:56 # makeewadim
    "Челси" будет сложнее заполучить Жюля Кунде после того, как отступные по контракту защитника с "Севильей" выросли до 76 миллионов фунтов. (Daily Star)

    Зачем он им упёрся???

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  3. true-manc 19.08.2021 14:17 # true-manc
    > "Манчестер Сити" готов переключиться на нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича, если не сможет заполучить Харри Кейна из "Тоттенхэма". (Firenze Viola)
    > "Сити" ведет переговоры со своим защитником Рубеном Диашем о новом контракте. (The Sun

    КОРОЛИ!!!

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