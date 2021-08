Светская хроника за четверг

"Манчестер Сити" определил альтернативу Харри Кейну. "Атлетико" не продаст Кирана Триппьера. Маркус Рэшфорд возобновит тренировки уже в августе. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Сити" готов переключиться на нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича, если не сможет заполучить Харри Кейна из "Тоттенхэма". (Firenze Viola)



"Тоттенхэм" активизировался в переговорах о покупке защитника "Фиорентины" Николы Миленковича, из борьбы за которого вышел "Вест Хэм". (The Times)



"Челси" будет сложнее заполучить Жюля Кунде после того, как отступные по контракту защитника с "Севильей" выросли до 76 миллионов фунтов. (Daily Star)



"Ливерпуль" может отказаться от покупки Ренату Санчеша из-за полученной полузащитником "Лилля" травмы. (Daily Mirror)



"Арсенал" может купить плеймейкера "Реала" Маркоса Асенсио за 34 млн. фунтов. (Fichajes)



"Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед" было сказано забыть о защитнике Киране Триппьере. (AS)



"Юнайтед" все еще обдумывает приглашение полузащитника до закрытия летнего трансферного окна. (Manchester Evening News)



"Вулверхэмптон" обсуждает покупку португальского защитника "Олимпиакоса" Рубена Семеду, который провел пять месяцев в испанской тюрьме и был приговорен к пяти годам заключения условно за попытку убийства. (The Sun)



"Уотфорд" отказался продать полузащитника Уилла Хьюза в "Кристал Пэлас" за 5 млн. фунтов. (The Sun)



"Ньюкасл" установил цену в 10 млн. фунтов за полузащитника Шона Лонгстаффа, чей контракт истекает следующим летом. (Daily Mail)



"Эвертон" может купить нападающего "Шальке-04" Мэттью Хоппи менее чем за 7 млн. фунтов. (Bild)



Другое



"Сити" ведет переговоры со своим защитником Рубеном Диашем о новом контракте. (The Sun)



Перенесший операцию на плече нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд может возобновить тренировки до конца месяца. (The Sun)



"Проваливай из нашего клуба!" — выкрикнул в адрес Тимо Вернера фанат, прорвавшийся на открытую тренировку "Челси" на "Стэмфорд Бридж". (Daily Mail)



"Юнайтед" потратил 20 млн. фунтов, чтобы привести "Олд Траффорд" в порядок к новому сезону. (Daily Mirror)



УЕФА может отказаться от планов присуждать по две путевки в Лигу Чемпионов, исходя из исторического коэффициента. Это вызывает беспокойство у Премьер-Лиги. (The Times)