Харви Барнс заключил новый контракт с "Лестером"
Вингер "Лестера" Харви Барнс заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2025 года.
23-летний Барнс является продуктом академии "Лестера", забив 21 гол в 100 матчах с учетом всех соревнований после своего дебюта в декабре 2016.
Особенно хорош был Барнс в прошлом сезоне, отличившись 13 раз в 35 матчах и выиграв с "лисами" Кубок Англии. Кроме того, Харви дебютировал за сборную Англии, приняв участие в товарищеской встрече с Уэльсом.
Предыдущий контракт Барнса истекал только в 2024 году, однако своим прогрессом Харви, недавно ставший обладателем Суперкубка Англии, заслужил дополнительные 12 месяцев и прибавку к зарплате.
"Я нахожусь здесь уже так много лет и чувствую себя здесь как дома. Я согласился без колебаний. Конечно, я хотел продлить свое пребывание здесь", — сообщил Барнс.
19.08.2021 12:50
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