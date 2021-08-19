Харви Барнс заключил новый контракт с "Лестером"

Вингер "Лестера" Харви Барнс заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2025 года.

23-летний Барнс является продуктом академии "Лестера", забив 21 гол в 100 матчах с учетом всех соревнований после своего дебюта в декабре 2016.



Особенно хорош был Барнс в прошлом сезоне, отличившись 13 раз в 35 матчах и выиграв с "лисами" Кубок Англии. Кроме того, Харви дебютировал за сборную Англии, приняв участие в товарищеской встрече с Уэльсом.



Предыдущий контракт Барнса истекал только в 2024 году, однако своим прогрессом Харви, недавно ставший обладателем Суперкубка Англии, заслужил дополнительные 12 месяцев и прибавку к зарплате.



"Я нахожусь здесь уже так много лет и чувствую себя здесь как дома. Я согласился без колебаний. Конечно, я хотел продлить свое пребывание здесь", — сообщил Барнс.