"Юнайтед" предложил Погба новый контракт
"Манчестер Юнайтед" сделал своему полузащитнику Полю Погба предложение о новом контракте с увеличенной до 400 тысяч фунтов в неделю зарплатой.
Сейчас у Погба идет уже последний год по действующему контракту с зарплатой в 290 тыс. фунтов в неделю.
Согласно слухам, Поль уже определился с планами на будущее, собираясь покинуть "Олд Траффорд" в статусе свободного агента второй раз за карьеру.
Однако The Athletic утверждает, что "красные дьяволы" еще не смирились с потерей 28-летнего француза, предлагая тому стать самым высокооплачиваемым игроком в своем клубе.
Погба, который пять лет назад был возвращен из "Ювентуса" за 89 млн. фунтов, пока не ответил на предложение о новом контракте и держит свою дверь открытой. Раньше 31 августа решения Поля ждать не стоит.
Добавим, что в данный момент самым высокооплачиваемым игроком "Юнайтед" является голкипер Давид Де Хеа, который еженедельно получает 375 тыс. фунтов.
19.08.2021 12:00
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уехехехе вот тако вот связываться с Райолой, будут на пол ляма разводить, а в итоге еще и по губам проведут
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Пускай уёбывает, заебал уже.
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топово инстаграмный питушок играющий нормально 2 матча за сезон и то за сборную хуевертит на баблос бестрофейную помойку)))
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На одни и те же грабли
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Непонятки с этой хйнёй.
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Продлить и летом продать. Этого чёрного не поменять.
Либо дать позицию где он нормально катает
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Рисковый шаг, нахуя
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