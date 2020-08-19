"Юнайтед" предложил Погба новый контракт

"Манчестер Юнайтед" сделал своему полузащитнику Полю Погба предложение о новом контракте с увеличенной до 400 тысяч фунтов в неделю зарплатой.

Сейчас у Погба идет уже последний год по действующему контракту с зарплатой в 290 тыс. фунтов в неделю.



Согласно слухам, Поль уже определился с планами на будущее, собираясь покинуть "Олд Траффорд" в статусе свободного агента второй раз за карьеру.



Однако The Athletic утверждает, что "красные дьяволы" еще не смирились с потерей 28-летнего француза, предлагая тому стать самым высокооплачиваемым игроком в своем клубе.



Погба, который пять лет назад был возвращен из "Ювентуса" за 89 млн. фунтов, пока не ответил на предложение о новом контракте и держит свою дверь открытой. Раньше 31 августа решения Поля ждать не стоит.



Добавим, что в данный момент самым высокооплачиваемым игроком "Юнайтед" является голкипер Давид Де Хеа, который еженедельно получает 375 тыс. фунтов.