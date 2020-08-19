"Юнайтед" предложил Погба новый контракт

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" сделал своему полузащитнику Полю Погба предложение о новом контракте с увеличенной до 400 тысяч фунтов в неделю зарплатой.

Сейчас у Погба идет уже последний год по действующему контракту с зарплатой в 290 тыс. фунтов в неделю.

Согласно слухам, Поль уже определился с планами на будущее, собираясь покинуть "Олд Траффорд" в статусе свободного агента второй раз за карьеру.

Однако The Athletic утверждает, что "красные дьяволы" еще не смирились с потерей 28-летнего француза, предлагая тому стать самым высокооплачиваемым игроком в своем клубе.

Погба, который пять лет назад был возвращен из "Ювентуса" за 89 млн. фунтов, пока не ответил на предложение о новом контракте и держит свою дверь открытой. Раньше 31 августа решения Поля ждать не стоит.

Добавим, что в данный момент самым высокооплачиваемым игроком "Юнайтед" является голкипер Давид Де Хеа, который еженедельно получает 375 тыс. фунтов.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1314

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Последние комментарии:




  1. scrim 19.08.2021 13:20 # scrim
    уехехехе вот тако вот связываться с Райолой, будут на пол ляма разводить, а в итоге еще и по губам проведут

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  2. pro 19.08.2021 13:00 # pro
    Пускай уёбывает, заебал уже.

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  3. frisby 19.08.2021 12:58 # frisby
    топово инстаграмный питушок играющий нормально 2 матча за сезон и то за сборную хуевертит на баблос бестрофейную помойку)))

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  4. dragonishka 19.08.2021 12:44 # dragonishka
    На одни и те же грабли

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  5. mancunia-planet 19.08.2021 12:30 # mancunia-planet
    Непонятки с этой хйнёй.

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  6. xah 19.08.2021 12:05 # xah
    Продлить и летом продать. Этого чёрного не поменять.

    Либо дать позицию где он нормально катает

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  7. snapdragon 19.08.2021 12:01 # snapdragon
    Рисковый шаг, нахуя

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